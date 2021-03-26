İstanbul'da otobüste kavga çıktı! Şoför ile yolcular birbirine girdi!

Yolculardan ikisi inmeyi kabul etmeyerek, sürücüyle tartışmaya başladı. İddiaya göre uyarıları dikkate almayan iki kişi, sürücüye küfür ve hakaret etti. Sürücü, hareket amiri ile görüşmesinden sonra otobüsü yolun kenarına park ederek polisi aradı.