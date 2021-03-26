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Giriş Tarihi: 26.3.2021 10:48 Son Güncelleme: 26.3.2021 11:09

'da otobüste kavga çıktı! Şoför ile yolcular birbirine girdi!

DHA
İstanbul'da otobüste kavga çıktı! Şoför ile yolcular birbirine girdi!

Eyüpsultan'da, yolcularla ile şoför arasında kavga çıktı. İddialara göre; Mecidiyeköy'den Başakşehir'e giden İETT otobüsünde fazla yolcu vardı. Şoför, bu yüzden durakta bekleyenleri otobüse almadı. Yoğunluğa rağmen otobüse binmek isteyen iki kişi ile sürücü arasında tartışma çıktı. O anlar kameralara böyle yansıdı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberler...Olay, Eyüpsultan Ayvansaray otobüs durağında dün akşam saatlerinde meydana geldi. Mecidiyeköy-Başakşehir seferini yapmak üzere hareket eden 146T sefer sayılı İETT otobüsüne İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile belirlenen sayının üzerinde yolcu alındı.

Yolcuların uyarısını dikkate alan otobüs şoförü Ayvansaray durağına geldiğinde koronavirüs tehdidi nedeniyle yolcuları alamayacağını belirterek, binen kişilerin inmesini istedi.

Yolculardan ikisi inmeyi kabul etmeyerek, sürücüyle tartışmaya başladı. İddiaya göre uyarıları dikkate almayan iki kişi, sürücüye küfür ve hakaret etti. Sürücü, hareket amiri ile görüşmesinden sonra otobüsü yolun kenarına park ederek polisi aradı.

Polis, şoföre hakaret ve küfür ettiği öne sürülen iki kişiyi polis merkezine götürdü.

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İstanbul'da otobüste kavga çıktı! Şoför ile yolcular birbirine girdi!
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