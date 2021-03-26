‘İyilikhanem’ Çarşısı 800 ihtiyaç sahibi aileye yardım ulaştırdı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki hayırseverlerin katkısıyla 'yolun iyilik olsun' projesi kapsamında yaklaşık 5 ay önce açılan 'iyilikhanem' çarşısında ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere gıda ve kurban etinin yanı sıra temizlik ürünleri, giyecek, ayakkabı, çocuk bezi ve oyuncaklar temin edilerek ihtiyaç sahibi ailelere Eski müftülük binasında kurulan çarşıda ücretsiz olarak teslim ediliyor.

İyilikhanem çarşısı projesinin TDV'nin sosyo ekonomik projelerinden biri olduğunu dile getiren İyilikhanem çarşısı yetkilisi Abdullah Konal şunları kaydetti. ''Hayırseverlerimizin desteğiyle Siverek temsilciliğimizin bünyesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın faydalanması amacıyla açılan 'iyilikhanem' çarşısında 800 ailemizin temel gıda ve çeşitli ihtiyaçlarını karşılamış bulunuyoruz. Önümüzdeki ay Mübarek Ramazan ayı inşallah yine İyilikhanem çarşısı olarak tespit ettiğimiz 650 ihtiyaç sahibi ailelerimize hayırseverlerin destekleriyle yardımlarımızı ulaştırmayı hedefliyoruz. Tüm hayırsever vatandaşlarımızı çarşımıza destek vermelerini bekliyoruz." dedi.