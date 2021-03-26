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Giriş Tarihi: 26.3.2021 11:59

’de kar yağdı, jandarma yardıma koştu

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir’de kar yağdı, jandarma yardıma koştu

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kar yağışı nedeniyle kapanan Beydağ-Nazilli Karayolu’nu açmak için Karayolları Müdürlüğü ekipleri ile birlikte çalışma yaptı. Ekipler hem yolda kalan vatandaşların hem de sokak hayvanlarının yardımına yetişti.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Beydağ İlçesinde gece saatlerinden bu yana etkisinin arttırarak yağan kar yağışı sebebiyle ulaşıma kapanan Beydağ-Nazilli Karayolu'nda vatandaşların yardımına koştu.

Jandarma ekipleri Karayolları Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile birlikte yolu açmak için çalışma başlattı. Beydağ İlçe Komutanlığı'na bağlı ekipler de yolda kalan vatandaşların yardımına yetişti. Bunun yanı sıra ekipler, sokak hayvanları için de araziye kuru mama ve ekmek bıraktı. Yolun açılması için çalışmalar sürüyor.

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İzmir’de kar yağdı, jandarma yardıma koştu
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