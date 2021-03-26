İzmir’deki FETÖ operasyonunda 35 asker tutuklandı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki kripto askerlerin yakalanmasına yönelik 3 gün önce 35 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin ankesörlü veya büfe telefonlarından örgütün "mahrem imamları" olarak nitelendirilen terör örgütü yöneticileriyle görüştükleri öne sürüldü. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 146 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda 140 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki ifade alma işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 34 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 74 kişiye adli kontrol şartı uygulanırken, 32 kişi ise serbest kaldı. İzmir Emniyet Müdürlüğü yetkilileri tüm terör örgütlerinin kadrolarının ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmaların vatandaşların katkılarıyla kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.