Kaan İsminin Anlamı Nedir? TDK ile Kaan Ne Demek, Kökeni Nedir?

Türkiye'de en yaygın kullanılan isimlerdendir. Erkek çocukları için kullanılır ve dört harften oluşmuştur. Eski Türk Devletlerinde unvan olarak verilen bu isim günümüzün popüler erkek isimlerinden birisi haline gelmiştir. Kaan isminin anlamını öğrenerek evladına bu ismi vermeyi düşünenler ayrıntılar için doğru yerdeler. Kaan isminin anlamı ne demek, ne anlama gelir? Kaan Kuranda geçiyor mu?

KAAN İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

En beğenilen ve popüler erkek isimleri arasında yer alan Kaan, anne ve baba adaylarının dikkatini çeken seçeneklerden birisidir. Kaan isminin erkek çocuğuna vermeyi düşünenler öncelikle Kaan isminin anlamı konusunda bilgi edinmek için arayışlarda bulunmaktadır.

Kaan, Hükümdar ve İmparator anlamlarını taşır. Kaan ismi TDK sözlüğünde bulunmamaktadır. Kağan'dan oluşan bu isim ''Hanların bağlı olduğu devlet başkanı, Hakan, imparator'' anlamlarını taşır.

1. Hanların hanı, hükümdar.

2. Tarihte Çin ve Moğol hükümdarlarına verilen ad.

KAAN İSMİNİN İSTATİSTİKLERİ

Kaan isminin kökeni: Türkçe

Kaan isminin cinsiyeti: Erkek

Kaan isminin renk sembolü: Mavi

Kaan isminin harf sayısı: 4

Kaan Kuran'da geçiyor mu: Hayır

KAAN İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Türkçe kökenli bir isim olan ve Eski Türk Devletlerinde de kullanılan Kaa ismi Kur'an- Kerim'de yer alan ayetlerde geçmemiştir.