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Giriş Tarihi: 26.3.2021 12:19 Son Güncelleme: 26.3.2021 12:37

Kaptı-kaçtı! Kadın donakaldı!

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Kaptı-kaçtı! Kadın donakaldı!

’de kaldırım üzerinde yürüyen bir kadının çantasını çalan kapkaççının o anları kamera tarafından anbean kaydedildi.

Kırıkkale'de Kurtuluş Mahallesi'nde cadde üzerinde yürüyen bir kapkaççı, kadının 2 bin 700 lira olduğu çantasını çalıp kayıplara karıştı.

Kırıkkale'de kapkaç anları kamerada | Video

O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Mağdur kadın, kapkaççının yakalanması için emniyete gidip şikayetçi oldu. Asayiş Şubesi Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kapkaççıyı kısa sürede yakaladı. Yapılan üst aramasında 7 gram ağırlığında Sentetik Kannabinoid olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ile 460 lira nakit para ele geçirildi.

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Kaptı-kaçtı! Kadın donakaldı!
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