Kar tutmayan Karacadağ kayak merkezi kayak severleri üzdü

İlçe merkezine 60 kilometre uzaklıkta bulunan 1919 rakımlı Karacadağ Kayak Merkezi her yıl 4 ay boyunca kayak severlere hizmet verirken bu yıl kuraklıktan dolayı yaşanan kar sıkıntısı nedeniyle kayak yapma fırsatı vermedi. Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman ve Adıyaman gibi çevre il ve ilçelerden günübirlik gelen kayak severler bu yıl kar tutmayan tesisten faydalanamadı. Her yıl kar kalınlığının 30 santimi çekmesiyle pistlerin dolduğu kayak merkezinde bölge halkı yöresel kıyafetleriyle kayak yaparak bölgeye ilginin artmasını sağlarken bu yıl ise piste kar görmemenin şaşkınlığını yaşıyor.

Daha önce günü birlik gelip kayak yapmanın keyfini çıkardığını belirten Celal Altay, "Kayak merkezi bölgemizin vazgeçilmez bir kayak pistine sahipti, her yıl gelip burada doyasıya kayak yaparak kar keyfini yaşardık, hatta çevre il ve ilçelerinde ilgisini çektiği için burası kayak severlerle dolardı. Bu yıl ülke genelinde bir kuraklık yaşandı bizim kayak merkezimizde kuraklıktan nasibini aldı, İnşallah gelecek yıl böyle bir talihsiz durumla karşılaşmayız" dedi.