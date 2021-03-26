Karataş kıyıları gemi atıkları nedeniyle siyaha boyandı

Adana'nın Karataş ilçesine bağlı Harb- İş sahili ile kuşların konakladığı ve koruma altındaki Akyatan Lagünü'nde denizin siyaha büründüğünü gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Bunun üzerine Adana Valiliği, bölgeye ekip gönderdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Karataş ilçesi Harb-İş Sahili'nde deniz kirliliği yaşandığına dair ihbarda bulunulduğu belirtildi. İhbar üzerine ilgili ekiplerin olay yerine intikal ettiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan ilk incelemede Harb-İş Sahili'nde yaklaşık 3 kilometrelik sahil şeridi ve kıyıdan denize doğru yaklaşık 300 metre mesafelik alanda siyah renkli, dokunulduğunda yağ tabakası izlenimi veren, gemi kaynaklı atık bulunduğu tespit edilmiştir. Konuyla ilgili olarak Valiliğimizce gerekli araştırma ve inceleme başlatılmıştır."