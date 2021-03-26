Kayınbiraderini öldürdü parklarda saklandı

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi'nde 21 Mart'ta meydana gelen olayda Mehmet Şahiner, aynı sokakta oturan eniştesi Nusret Kaplan'ın evine gitti. Burada alkol alıp, bir süre sohbet eden ikili arasında tartışma çıktı. Evden ayrılan Kaplan, bir süre sonra geri döndü ve Şahiner'i dışarı çağırdı. Kaplan, aşağıya inen Şahiner'e ardı ardına tabancayla ateş etti. Göğsü ve karnına isabet eden 3 kurşunla ağır yaralanan Şahiner, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kayınbiraderini öldürüp, olay yerinden kaçan şüpheli Nusret Kaplan'ı yakalamak için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, Kaplan'ın kaçabileceği olası adresleri tek tek kontrol etti. Ekipler zanlıyı, önceki gün Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde sokakta yürüdüğü sırada yakaladı.

Katil zanlısı Nusret Kaplan'ın olay günü kayınbiraderi Mehmet Şahiner'i kendisine küfrettiği gerekçesiyle öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. Olaydan sonra polise yakalanmamak için parklarda saklandığı öğrenilen katil zanlısı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.