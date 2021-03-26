Kaymakam köydeki icraya el koydu

Ereğli'ye 40 kilometre uzaklıktaki 120 haneli Fındıklı köyünün Merkez Mahallesi'nde, Haziran 2019'da muhtar Abdullah Aslan tarafından altyapı çalışması başlatıldı. Yaklaşık 30 hanenin kullanacağı kanalizasyon ve atık suyu kapsayan alt yapı çalışması kapsamında ilçe kaymakamlığından 6 bin 900 lira hibe alındı. Hibe ile boru ve makine tedariki yapılırken işin yapımında ise köylüler çalıştı. İşin tamamlanmasının ardından 25 kişinin evine muhtarlığın avukatı aracılığıyla icra yazısı gönderildi.Köylülere 280 lira ve bir kişinin ise 900 lira borçlu olduğu, belirtilen sürede ödeme yapmamaları durumunda icra takibi başlatılacağı ifade edildi. Köylüler, kendilerini icraya veren muhtar Aslan'a tepki gösterirken konunun araştırılması için Karadeniz Ereğli Kaymakamlığı'na dilekçe verdi. Kaymakam İsmail Çorumluoğlu, "konuyu araştıracaklarını söyleyerek, "Muhtarın yaptığı doğru mudur, yanlış mıdır araştırıp bakacağız" dedi. Karadeniz Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, muhtarın icra takibi başlattığı köylülerin kendisini ziyarete geldiğini ve sorunları aktardığını söyledi. Kaymakam Çorumluoğlu, "Bize dilekçe yazdılar, biz de bu konuyla ilgili bir inceleme başlattık. Muhtarın yaptıkları doğru mudur, yanlış mıdır inceleyip bakacağız. Ama incelemeden de bir şey söylemek de doğru değil açıkçası" dedi.