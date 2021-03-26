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Giriş Tarihi: 26.3.2021 13:01

Kdz. Ereğli İlçesinde kumar operasyonu

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Kdz. Ereğli İlçesinde kumar operasyonu

’ın Kdz. Ereğli İlçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde kumar operasyonu yapıldı.

Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 24 Mart tarihinde yapılan denetimlerde Murtaza Mahallesi Hamamüstü Sokak No:5/3 sayılı adreste bulunan Kıraathanede kumar oynandığı tespiti üzerine Ö. F. B. (59) isimli şahıs hakkında " Kumar oynamak için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yapılırken, ayrıca kumar oynayan 4 şahsa 5326 Sayılı Kabahatler Kanuna göre 5 bin 344 TL, kıraathanede bulunan 8 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten 3 bin 416 TL olmak üzere toplamda 8bin 760 TL idari para cezası uygulanmak üzere işlem yapıldı.

Ayrıca denetimlerde Adli ve idari işleme gerekçe iskambil kâğıtları, okey taşları ve 600 TL paraya el konulurken, il genelinde kumar oynatılan yerler ve şahıslarla ilgili denetimlere aralıksız olarak devam edileceği bildirildi.

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Kdz. Ereğli İlçesinde kumar operasyonu
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