Kdz. Ereğli İlçesinde kumar operasyonu

Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 24 Mart tarihinde yapılan denetimlerde Murtaza Mahallesi Hamamüstü Sokak No:5/3 sayılı adreste bulunan Kıraathanede kumar oynandığı tespiti üzerine Ö. F. B. (59) isimli şahıs hakkında " Kumar oynamak için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yapılırken, ayrıca kumar oynayan 4 şahsa 5326 Sayılı Kabahatler Kanuna göre 5 bin 344 TL, kıraathanede bulunan 8 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten 3 bin 416 TL olmak üzere toplamda 8bin 760 TL idari para cezası uygulanmak üzere işlem yapıldı.

Ayrıca denetimlerde Adli ve idari işleme gerekçe iskambil kâğıtları, okey taşları ve 600 TL paraya el konulurken, il genelinde kumar oynatılan yerler ve şahıslarla ilgili denetimlere aralıksız olarak devam edileceği bildirildi.