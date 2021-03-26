Bilgi Üniversitesi öğretim görevlisi Dr. Yavuz Sezer ile annesi Suat Sezer, koronavirüs nedeniyle tedavi gördükleri hastanede 8 saat arayla hayatlarını kaybetti. 16 gün önce koronavirüs testleri pozitif çıkan Dr. Yavuz Sezer (42) ile annesi Suat Sezer (68), hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan ve durumu daha da ağırlaşan Suat Sezer, verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Ondan 8 saat sonra ise aynı hastanede tedavi gören oğlu Dr. Yavuz Sezer koronavirüse yenik düştü. Annesini ve ağabeyini kaybetmenin acısını yaşayan İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Selim Sezer, "Herkesin olabildiği kadar en üst düzeyde dikkat etmesi gerekiyor. Kimse 'Bana bir şey olmaz' demesin. Ne olur herkes çok dikkat etsin" diye konuştu.