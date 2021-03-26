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Giriş Tarihi: 26.3.2021 17:00

'da anne ve kızı evde ölü bulundu!

DHA
Konya'da anne ve kızı evde ölü bulundu!

'nın Ilgın ilçesinde kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Zeynep Kalaycı (67) ile annesi Şerife Tuncel (96) yaşamını yitirdi.

Kahreden olay, Çiğil Mahallesi'nde meydana geldi. Zeynep Kalaycı ve Şerife Tuncel dün saat 20.00 sıralarında ısınmak için kömür sobasını yakıp uyudu. Bugün sabah saatlerinde eve gelen yakınları anne ve kızı hareketsiz buldu. Ardından jandarma ve sağlık görevlilerine haber verildi.

SOBADAN SIZAN GAZDAN ZEHİRLENDİLER

Anne ve kızın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamlarını yitirdikleri belirlendi. Zeynep Kalaycı ile annesi Şerife Tuncel'in cansız bedeni otopsi için Ilgın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Konya'da anne ve kızı evde ölü bulundu!
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