Konya'da anne ve kızı evde ölü bulundu!

Kahreden olay, Çiğil Mahallesi'nde meydana geldi. Zeynep Kalaycı ve Şerife Tuncel dün saat 20.00 sıralarında ısınmak için kömür sobasını yakıp uyudu. Bugün sabah saatlerinde eve gelen yakınları anne ve kızı hareketsiz buldu. Ardından jandarma ve sağlık görevlilerine haber verildi.

SOBADAN SIZAN GAZDAN ZEHİRLENDİLER

Anne ve kızın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamlarını yitirdikleri belirlendi. Zeynep Kalaycı ile annesi Şerife Tuncel'in cansız bedeni otopsi için Ilgın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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