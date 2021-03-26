Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Konya’da karbonmonoksit zehirlenmesi: Anne ve kızı öldü
Giriş Tarihi: 26.3.2021 15:50

’da karbonmonoksit zehirlenmesi: Anne ve kızı öldü

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Konya’da karbonmonoksit zehirlenmesi: Anne ve kızı öldü

’nın Ilgın ilçesinde yaşayan 96 yaşındaki Şerife Tuncel ile kızı 67 yaşındaki Zeynep Kalaycı sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı Çiğil Mahallesinde meydana gelen olayda Şerife Tuncel ve kızı Zeynep Kalaycı'dan dün akşam saatlerinden itibaren haber alamayan yakınları sabah eve geldi. Anne ve kızını hareketsiz halde yatarken bulan yakınları durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yapılan kontrollerde anne ve kızının hayatını kaybettiğini tespit etti. Evde yapılan çalışmada anne ve kızının dün akşam sobayı yakıp uyudukları, daha sonra gece saatlerinde çıkan kuvvetli rüzgar nedeniyle sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Anne ve kızının cenazeleri olay yeri incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Konya’da karbonmonoksit zehirlenmesi: Anne ve kızı öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA