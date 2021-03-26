Konya’da karbonmonoksit zehirlenmesi: Anne ve kızı öldü

Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı Çiğil Mahallesinde meydana gelen olayda Şerife Tuncel ve kızı Zeynep Kalaycı'dan dün akşam saatlerinden itibaren haber alamayan yakınları sabah eve geldi. Anne ve kızını hareketsiz halde yatarken bulan yakınları durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yapılan kontrollerde anne ve kızının hayatını kaybettiğini tespit etti. Evde yapılan çalışmada anne ve kızının dün akşam sobayı yakıp uyudukları, daha sonra gece saatlerinde çıkan kuvvetli rüzgar nedeniyle sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Anne ve kızının cenazeleri olay yeri incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.