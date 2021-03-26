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Giriş Tarihi: 26.3.2021 15:45

’de gramaj denetimi

ABBAS ÇAKAR
Körfez’de gramaj denetimi

Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde ekmek üretimi ve satışının yapıldığı işletmelerde gramaj ve hijyen kontrolü yaptı.

Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde ekmek üretimi ve satışının yapıldığı işletmelerde gramaj ve hijyen kontrolü yaptı. Belirli aralıklarla ilçede faaliyet gösteren fırın ve unlu mamul üreten iş yerlerinde denetim yapan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fırın, bakkal ve market denetimlerinde ekmeklerin gramajı başta olmak üzere ekmek üretimi ve hijyen şartları gibi başlıklarda taradı.

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Halkın daha güvenli ve kaliteli bir hizmet alması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli uyarılarda bulunan ekipler, denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti. İncelemelerde esnaf ve çalışanlara çeşitli konularda uyarılarda bulunan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını tehdit eden durumlarla karşılaşan vatandaşların 500 00 50 Çağrı Merkezi üzerinden şikâyetlerini ulaşabileceklerini belirtti.

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Körfez’de gramaj denetimi
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