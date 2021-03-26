Kumarda 10 bin lirasını kaybetti polise ihbar etti! Bodrum katındaki kumarhaneye baskın

İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir iş yerinin bodrum katında kumar oynayarak elindeki 10 bin lirasını kaybeden bir kişi, kumar oynadığı adresi polise ihbar etti. İhbar üzerine harekete geçen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, söz konusu adrese baskın düzenledi. Adreste kumar oynarken suç üstü basılan ve aralarında ihbarcının da bulunduğu 28 kişiye toplamda 56 bin lira idari para cezası kesildi.

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Saadetdere Mahallesi'nde yer alan bir iş yerinin bodrum katında yaşanan olay iddiaya göre şöyle gerçekleşti: İş yerinin bodrum katında kumar oynayan bir kişi, elindeki 10 bin lirasını kaptırınca kumar oynadığı adresi polise bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, söz konusu adrese baskın düzenledi. Esenyurt Polisi, iş yerinin bodrum katında canlı tombala oynarken suçüstü yakalanan ve aralarında polise ihbarda bulunan A.T.'nin de olduğu 28 kişiye toplamda 56 bin lira idari para cezası kesti. Adreste yapılan arama çalışmalarında ise üç tüplü televizyon, bir projektör, tombala makinesi ve çok sayıda iskambil kağıdı ele geçirildi.

İŞ YERİ MÜHÜRLENDİ



Kumar oynandığı tespit edilen adres ilçe zabıta müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.