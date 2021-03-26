Kurban Bayramı tarihi 2021: Bu sene Kurban Bayramı ne zaman, hangi ayda ve kaçında idrak edilecek?

Her yıl dini günler ve bayramlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanıyor. BU sene başında paylaşılan dini günler takvimi ile Kurban Bayramı tarihi de açıklanmış oldu. Diyanet takviminin yayımlanması ve kurban tarihi için geri sayımın başlamasıyla birlikte bayram hazırlığı içerisinde olan müminler "Kurban Bayramı ne zaman" sorusuna yanıt arıyor. Diyanet tarafından yayımlanan 2021 takvimine göre, Kurban Bayramı ne zaman? İşte, 2021 Diyanet takvimi ile Kurban Bayramı tarihi!

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurbanlıklarını almak için geri sayıma başlayan Müslümanlar Kurban Bayramı 2021 tarihi için heyecanlı bekleyişe geçti. Her yıl olduğu gibi bu yıl da farklı tarihlere denk gelen bayram tarihleri belli oldu. Diyanet takvimi ile 2021 Kurban bayramı Temmuz ayına denk geliyor.