Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkutan manzara! Kargo kamyonu alev aldı

Olay, Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre İkitelli istikametinde seyir halinde bulunan 06 BFH 089 plakalı bir kamyonun damper bölümünde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yükselen alevler sebebiyle aracın damper kısmı tamamıyla açıldı, içerideki ürünler ise yola saçıldı.

Aracın alevler aldığını fark eden şoför, kamyonu emniyet şeridine çekerek araçtan çıktı. Alevlerin kamyonu sarmasıyla damper kısmında Şoför, durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler araçtan yükselen alevleri kısa sürede kontrol altına aldı.

ÜRÜNLER KULLANILAMAZ HALA GELDİ



Kamyonun damper bölümü büyük hasar alırken, içerisindeki ürünler de kullanılamaz hale geldi. Olay yerinde çalışma başlatan polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış sebebini tespit edebilmek için incelemelerde bulundu.