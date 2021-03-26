Latife nineye 112’den Atatürk portresi jesti

Iğdır'da, 112 Acil Çağrı Merkezi görevlileri, Atatürk portresi isteyen 86 yaşındaki Latife Yargı'nın talebini yerine getirdi. Merkez Topçular mahallesinde yaşayan Latife nine, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak evinde Atatürk portresi olmadığını söyledi. Kendisine portre getirilmesini isteyen kadının talebine kayıtsız kalmayan görevliler, harekete geçti. Latife nineyi evinde ziyaret eden görevliler, aldıkları Atatürk portresini hediye etti. Latife nine de okuduğu Atatürk şiiriyle 112 Acil Çağrı Merkezi ekibine teşekkür etti.