Mayıs sonuna kadar 100 milyon doz aşı gelecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle katılarak başkanlık ettiği Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı. Bakanlığın Youtube kanalından da paylaşılan konuşmasına vatandaşlara en içten saygı ve selamlarını sunarak başlayan Koca, "Bugünlerde toplumun biri sınırlı, diğeri ise asıl büyük kesimine baktığımızda birbiriyle çelişen düşünceler görüyoruz. Toplumun bir kesimiyle bilim insanlarını kastediyorum. Büyük kesimiyle de artık bıkkınlık duyguları yaşayan insanlarımızı kastediyorum" dedi. Koca, sözlerine şöyle devam etti: "Çelişik olan bence şudur. Bilim insanları aşıyla artık yoluna girecek bir hayattan bahsediyor ve Kovid-19'a karşı zafer duygusu dünyanın her yerinde alttan alta artık yükseliyor. Önümüzde hayatın ışığı var. Hepiniz biliyorsunuz ki maske ve sosyal mesafe tedbirleri Kovid-19 virüsünü yeryüzünden silip atamaz. Bu iki tedbir bizi hastalıktan ve virüsün yol açacağı ölümden korur. Tedbirlere bu yüzden uymak zorundayız. Yine hepiniz biliyorsunuz ki insanlık virüs karşısındaki zaferini, adı aşı olan silahla elde edecek." Bugün birçok insanın karamsarlık ve belirsizlik, yılgınlık duyguları içinde olmasının, aşı hakkında yeterli bilgiye sahip olmamasından kaynaklandığını vurgulayan Koca, "Dahası ülkemizdeki aşılama programı, aşı tedariki ve aşı çalışmaları hakkındaki bilgi eksikliğidir. Bugün bu konulara değinecek, sayılar ve bilgiler vereceğim" dedi. Bakan Koca ayrıca şunları söyledi:Türkiye'de şu ana kadar 14 milyon dozdan fazla aşı uygulandı. Yurtdışından getirerek kullanıma aldığımız aşı toplam 18 milyon dozun üzerinde. Ayrıca bugün itibarıyla 10 milyon doza tekabül eden, dolumu Türkiye'de yapılacak aşı elimize ulaşmış durumda. Mayıs sonuna kadarsa toplam 100 milyon dozun Türkiye'ye ulaşmasını bekliyoruz.Yakın zamana kadar süreci Sinovac aşısıyla yürüttük. Şimdi, Alman menşeli BioNTech aşısı da sürece dahil oldu. 1.4 milyon doz BioNTech aşısı elimize ulaşmış durumdadır. Nisan ayı başında, bu 4.5 milyon doza ulaşacak. Buna ek olaraksa 30 milyon dozluk opsiyonlu anlaşma yapılmıştır. Başında Türk bilim insanlarının bulunduğu BioNTech'in üretim kapasitesi arttıkça, Türkiye aşıdan daha fazla yararlanacak.Rus menşeli aşı Sputnik'in tedariki için ilk görüşmelere başlanmıştır. Bu aşı, uygunluğunun kesinlik kazanmasına dönük test sürecinden sonra yaygın kullanıma alınabilecek.Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen inaktif aşı Faz 2 safhasındadır. Son gönüllünün ikinci doz aşısı 9 Nisan'da yapılacak, sonuçların elde edilmesini takiben nisan ayı sonunda, son aşama olan Faz 3 aşamasına geçilecek. Bir diğer önemli gelişme şudur: Ülkemiz, bugün VLP, yani Virus Like Particle, virüs benzeri parçacık aşısının Faz 1 çalışmalarına başlamıştır. Bu aşı türü, tüm dünyadaki en inovatif aşı adaylarından biridir. ANKARA