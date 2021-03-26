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Giriş Tarihi: 26.3.2021 13:43

'da tefecilik operasyonunda ikinci dalga

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Muğla'da tefecilik operasyonunda ikinci dalga

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, tefecilik yaptığı öne sürülen 6 şüpheliye karşı Muğla merkezli eş zamanlı operasyon başlattı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, tefecilik yaptığı öne sürülen 6 şüpheliye karşı Muğla merkezli eş zamanlı operasyon başlattı.

Operasyonda, K.K.Ö, E.S, F.S, Ö.A, H.Ş. ve F.Ç. yakalandı.

Örgüt kapsamında tefecilik yaptığı değerlendirilen şüphelilerin tamamı hakkında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin ikamet ve işyerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda senet ve icra dosyaları ele geçirildi.

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Muğla'da tefecilik operasyonunda ikinci dalga
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