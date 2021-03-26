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Giriş Tarihi: 26.3.2021 11:35

Muzların mantoları çıkarılıyor

KAMİL CÖMERTLER
Muzların mantoları çıkarılıyor

Soğuk ve rüzgarlı havalardan korunmak amacıyla giydirilen muz hevenkleri mantoları yavaş yavaş çıkarılarak tezgahlarda sergilenmek için hallere gönderiliyor.

Soğuk ve rüzgarlı havalardan korunmak amacıyla giydirilen muz hevenkleri mantoları yavaş yavaş çıkarılarak tezgahlarda sergilenmek için hallere gönderiliyor.

Mersin'in Anamur ilçesinde açtı alanda üretimini yapılan muz meyvesinin soğuk ve rüzgarlı havalardan etkilenmemesi ve don vurmaması nedeniyle ilaçlanmış ve yöre üreticilerinin manto dedikleri üzerindeki naylonlar yavaş yavaş açılıyor.

Anamur ilçesinin yanı sıra Antalya'nın Gazipaşa ve Alanya ilçelerinde de yoğun bir şekilde sera yerine açık bahçe ve tarlalarda üretilen muz, sıcak havaların başlamasıyla birlikte üzerlerinde bulunan manto denilen koruma naylonlarına veda ediyor.

Nisan ayı itibariyle açık alanda üretilen muzlar hevenklerinden toplanarak tüketilmek üzere sevkiyata hazır hale getiriliyor.

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Muzların mantoları çıkarılıyor
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