Navigasyona uydu, karlı yolda 3 saat mahsur kaldı

Mersin'de Musa Sekman yönetimindeki 38 EN 405 plakalı araç Erdemli-Ayrancı Karayolunun 70'inci kilometresi 2200 rakımda bulunan Abat çeşmesi mevkisinde yağan kara saplandı. Yağan kar nedeni ile kapalı olan yoldan çıkmaya çalışan Sekman aracı çıkartamayarak 112 acil çağrı merkezini arayarak yardım istedi. Haberi alan Mersin Büyükşehir Belediyesi Erdemli Koordinasyon Merkezi karla mücadele ekibi gerekli hazırlıkları yaparak aracın mahsur kaldığı noktaya geldi. Kara saplanan araç çekilerek kardan kurtarıldı.

Karlı yolda mahsur kalan Musa Sekman, Kayseri' den İzmir'e gitmek üzere yola çıktığını ancak önce Mersin'e geldiğini işlerini bitirip İzmir'e gitmek üzere aracını navigasyona ayarladığını belirterek, ''Navigasyonda yolun daha kısa olduğu gösteriyor. Ben de navigasyonu ayarlayıp İzmir'e en kestirme yoldan gitmek üzere Erdemli-Ayrancı Karayoluna yöneldim. Bir süre geldikten sonra yolun karlı olduğunu gördüm ancak karlı yola girmiş oldum. Karlı ortamdan çıkmak için bir süre uğraşmama rağmen aracı çıkartamadım ve telefonun çektiği en yakın noktadan 112 acilden yardım istedim. Mersin Büyükşehir'in ekipleri yaklaşık 3 saat sonra gelerek beni kurtardı teşekkür ediyorum'' dedi.

Aracı kara saplanan şahıs Jandarma tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.