O bebeğe devlet sahip çıktı

Amasya'da, 7 aylık hamile Müjgan Yiğit (27) koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. Talihsiz kadının sezaryenle alınan bebeği geçtiğimiz gün taburcu edildi. Annesinin isminin "Ali Asaf" olmasını istediği minik bebek, geçtiğimiz gün Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bakımıyla ilgili eğitimden sonra halası Naile Turan'a emanet edildi. Amasya Valisi Mustafa Masatlı dün Yiğit ailesini evlerinde ziyaret etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başsağlığı dileklerini ve selamını ilettiklerini söyleyen Masatlı, Ali Asaf bebek ve Miray Sude için Sosyal Ekonomik Destek programı kapsamında asgari biner lira toplam 2 bin TL aylık bağlattıklarını dile getirdi. Masatlı, "Sinan Yiğit kardeşimiz çok zor bir süreçten geçti. Sinan Yiğit kardeşimizi ilk fırsatta kamu kuruluşlarında istihdam etmek istiyoruz. Devlet, Sinan kardeşimizin ve çocuklarının her daim yanında olacak. Ali Asaf bebeğimizin ve Miray Sude kızımızın vatana millete hayırlı birer evlat olmaları için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.Baba Sinan Yiğit, kızı Miray Sude'nin de kardeşini çok merak ettiğini, ilk gece heyecandan uyuyamadıklarını söyledi. Baba Yiğit "Allah onu bize bağışladı. Onlar bana eşimin emaneti. Tüm hayatımı çocuklarıma adayacağım. İşsiz durumdayım ancak sayın Amasya Valimiz Mustafa Masatlı bizi hiç yalnız bırakmadı. Çok şükür sağlığı yerinde. Halası onu mamayla besliyor" diye konuştu.