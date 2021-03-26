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Giriş Tarihi: 26.3.2021

Öldüresiye dövüp internette paylaştı

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
ABBAS ÇAKAR
Öldüresiye dövüp internette paylaştı
Kocaeli'nde çekildiği iddia edilen ve eşcinsel olduğu öne sürülen işitme engelli E.E.'nin öldüresiye dövüldüğü görüntüler infial yarattı. Engelliye şiddet uygulayan ve görüntüyü nefret söylemiyle sosyal medyada paylaşan Fırat K. (27) hakkında "Adam öldürmeye teşebbüs" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından soruşturma başlatıldı. Başsavcılık, yüzde 50 işitme engelli E.E.'nin 22 Mart'ta tehdit ve hakarete maruz kaldığı ve darp edildiği iddiasıyla şikâyetçi olduğunu açıkladı. Kendisi de işitme engelli olan Fırat K., Gölcük'te saklandığı evde yakalanıp gözaltına alındı.
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Öldüresiye dövüp internette paylaştı
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