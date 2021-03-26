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Giriş Tarihi: 26.3.2021 19:38 Son Güncelleme: 26.3.2021 19:38

On Numara sonuçları açıklandı mı? ile -

On Numara sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 26 Mart On Numara çekiliş sonuçları - MPİ online bilet sorgulama

(MPİ) ile işbirliğinde haftalık olarak Pazartesi ve Cuma günleri ile canlı yayınında kazandıran numaraları belirlenen sonuçları bugün (26 Mart 2021) şans oyunu severlere duyurulacak. Bugünkü için üzerinden ve MPİ bayilerinden kupon dolduran şans oyunu severler kazanmak umuduyla şanslı numaraları öğrenmek adına açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor. Milli Piyango Online ile ve ekranı.

Haftalık düzende Pazartesi ve Cuma günleri MP TV ile Youtube canlı yayında şanslı numaraları belirlenerek şans oyunu severler büyük ikramiye kazandırmaya devam eden MPİ On Numara sonuçları bugün şans oyunu severler için açıklanacak. Milli Piyango Online ile Sisal Şans ortkalığında yapılan canlı çekiliş için Milli Piyango Online üzerinden oyunu oynayanlar biletlerine büyük ikramiye isabet edip etmediğini öğrenmek amacıyla 26 Mart MPİ On Numara sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor.

ON NUMARA SONUÇLARI (26 MART)

Milli Piyango Online ile 26 Mart MPİ On Numara çekiliş sonuçları ve MPİ online bilet sorgulama motoru detayları şu şekilde;


Milli Piyango İdaresi (MPİ) 26 Mart On Numara sonuçları:


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ON NUMARA NASIL OYNANIR - KURALLARI NELERDİR?

  • Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;
  • Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 2 TL'dir.



SEN SEÇ!

  • Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.
  • Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur...

SİSTEM OYUNU!

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ!

  • Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İPTAL

  • Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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On Numara sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 26 Mart On Numara çekiliş sonuçları - MPİ online bilet sorgulama
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