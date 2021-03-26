Otel odasında çifte ölümün ardından uyuşturucu çıktı

Şişli'debir otel odasında cesetleri bulunan Hiranur Korkmaz ile Muhammet Osman Gürlek'in, uyuşturucu madde nedeniyle öldükleri belirlendi. Harbiye, Cumhuriyet Caddesi üzerindeki küçük bir otelde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı: Otel görevlileri birkaç gündür otelde kalan Hiranur Korkmaz (42) ve Muhammet Osman Gürlek'in (38) odadan çıkmadıklarını fark etti. Çiftin kapısını çalan görevliler içeriden çıkmayınca yedek anahtarla odaya girdi. Hiranur Korkmaz ile Osman Gürlek'in cansız bedenini bulan otel görevlileri hemen polisi aradı. Odada yapılan incelemede komodinin üstünde uyuşturucu madde bulundu. Cesetler Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan ön otopside çiftin ölüm nedeninin kullandıkları uyuşturucu madde olduğu belirtildi.