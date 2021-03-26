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Giriş Tarihi: 26.3.2021

Otel odasında çifte ölümün ardından uyuşturucu çıktı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Otel odasında çifte ölümün ardından uyuşturucu çıktı
Şişli'de bir otel odasında cesetleri bulunan Hiranur Korkmaz ile Muhammet Osman Gürlek'in, uyuşturucu madde nedeniyle öldükleri belirlendi. Harbiye, Cumhuriyet Caddesi üzerindeki küçük bir otelde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı: Otel görevlileri birkaç gündür otelde kalan Hiranur Korkmaz (42) ve Muhammet Osman Gürlek'in (38) odadan çıkmadıklarını fark etti. Çiftin kapısını çalan görevliler içeriden çıkmayınca yedek anahtarla odaya girdi. Hiranur Korkmaz ile Osman Gürlek'in cansız bedenini bulan otel görevlileri hemen polisi aradı. Odada yapılan incelemede komodinin üstünde uyuşturucu madde bulundu. Cesetler Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan ön otopside çiftin ölüm nedeninin kullandıkları uyuşturucu madde olduğu belirtildi.
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Otel odasında çifte ölümün ardından uyuşturucu çıktı
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