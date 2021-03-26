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Giriş Tarihi: 26.3.2021 10:24

Otobüste maske kavgası! Muavin neye uğradığını şaşırdı

İHA
Otobüste maske kavgası! Muavin neye uğradığını şaşırdı

'dan 'ya gelen şehirlerarası otobüste muavin ile yolcu arasında maske kavgası yaşandı. Muavin maskesini çıkaran yolcuyu uyarınca ortalık karıştı. Yolcu muavinin boğazını sıktı, otobüs 'de durmak zorunda kaldı. Polisler tarafları uzlaştırınca otobüs yoluna devam edebildi.

Ankara'dan Bursa'ya gelen şehirlerarası yolcu otobüsünde maske tartışması yaşandı. Otobüs muavini yolcudan şikayetçi oldu yolcu ise olmadı. Devreye giren polisler taraflarla ayrı ayrı görüştü taraflar birbirlerinden daha sonra şikayetçi olmaktan vazgeçince otobüs yoluna devam etti.

Edinilen bilgiye göre, olay şehirlerarası bir yolcu otobüsünde yaşandı. İddiaya göre en arka koltukta oturan bir erkek yolcunun maskesinin takmadığı gören otobüs muavini yolcuyu ikaz ederek maskesini takmasını istedi.

Bunun üzerine yolcu, otobüs muaviniyle tartışarak boğazını sıktı. Yaşanan tartışmada otobüs İnegöl girişinde durarak durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Gelen ekipler tarafları dinledi, muavin yolcudan şikayetçi olurken, yolcu ise herhangi bir şikayette bulunmadı. Görüşmeler sonucu muavin şikayetinden vazgeçti.

Daha sonra otobüs yoluna devam etti.

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Otobüste maske kavgası! Muavin neye uğradığını şaşırdı
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