Park cezaları kabusu oldu! Bir yılda 200'ün üzerinde...



"SON İKİ YILDIR CEZA YİYORUM"

Bugüne kadar servis araçlarına 200'ün üzerinde park cezası yazıldığını, bunlardan çoğunu hala ödeyemediğini belirten Hamamcı, pandemi öneminde hem trafik cezaları ile hem de işletmesini ayakta tutmak için çabaladığını açıkladı. Hamamcı, "4 yıldır bu caddedeyim. Son iki yıldır ceza yiyorum sürekli. İlk başlarda ayda bir iki tane yazıyordu. Haftalık ikiye çıktı. Aylık 10'a çıktı. Derken her gün ceza yiyorum. Esnaf olduğum için üç tane servis aracım var. Bu servis araçları ile mecburen yük indirme, bindirme yeri olmadığından dolayı bu araçlar ile dur kalk yaparak malzememi alıyorum, müşteriye ölçü almak için gidiyorum, tekrar geri geliyorum, fiyatlandırmasını yapıyorum ve bu uzun bir süreç. Aracın zaten aynı yerde kalması imkansız. Devamlı hareket halindeyiz. 15-20 dakika durduğu oluyor araçların. O da mecburiyetten. Bu cadde üzerindeki sıkıntımız, yük indirme bindirme yeri iş yerime 250 metre uzaklıkta olması. Bu bizim için zaman kaybı. Zaten pandemi var ve sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz" dedi.