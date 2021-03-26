SON DAKİKA | PKK'dan film gibi kaçışı İHA ve SİHA'lar görüntüledi! Artık yepyeni bir hayatı var

Şırnak'ın Cizre İlçesinde yaşayan hayvancılıkla geçimini sağlayan 10 çocuklu ailenin 14 yaşındaki kızı, ortaokulu bitirdikten sonra babası kardeşlerine bakması için liseye gitmesine karşı çıktı. Hayvancılıkla uğraştıkları için sürekli hayvanların bakımıyla ilgilenen ve ailesi tarafından evlenmesi için baskı yapılan 14 yaşındaki R.B., bir akşam vakti hayvanları sulamaya götürdüğünde yüzleri kapalı, silahlı bir grup ile karşılaştı. R.B.'nin yanına gelen eli silahlı PKK üyesi kadın, baskı ortamından kurtulacağını, dağda sözde özgürlük olduğu belirtilerek kendisini dağa götürmeye ikna etti.
ANLATTIKLARININ HEPSİ YALAN ÇIKTI
14 yaşındaki kız çocuğu yanına aldığı birkaç parça elbise ile dağa götürüldü. Eline leş gibi kokan yırtık bir üniforma ile dipçiğinin yanı kırık paslı bir silah verilen R.B., kendisini dağa götüren kadının anlattıklarının tümünün yalan olduğunu anladı. Annesi ve ailesini de özlemeye başlayan R.B. kaçış için planlar yapmaya başladı. 5 yıl örgütte kalan birlikte eğitim alan ve kaçmaya çalışan arkadaşlarının da ortadan kaybolduğun gören genç kız, esir kampından farksız olan yerden kaçmayı kafasına koydu.
"NE DURUMDA OLURSAN OL GEL BACIM"
Kamptan erzak almaya gittiklerinde örgüte ait parayla cep telefonu satın alan örgüt üyesi, aklındaki ağabeyinin numarasını çevirdi. Ağabeyinin sesini duyan ancak konuşmaya cesaret edemeyerek telefonu kapatan R.B., birkaç deneme sonrasında ağabeyi ile konuştu. Kaçtıktan sonra anne ve babasına üzüntüden rahatsızlandığını düşünen ve kendini sorumlu tutan örgüt üyesi, birçok kez konuşmayı denediği abisiyle konuşmayı başardı. Ağabeyinin "Bacım, kurban olduğum neredesin sen, bizi ne hallere koydun, aramadık sormadık yer bırakmadık, nerde ne durumda olursan ol gel bacım, gelemiyorsan, korkuyorsan yerini söyle biz alalım' demesi üzerine hıçkıra hıçkıra ağlayan genç kız, "geleceğim abi, siz de yardım edin kurtarın beni bunların elinden" dedi.
JANDARMA İKNA TİMİ DEVRİYE GİRDİ
R.B.'nin ağabeyi gizli gizli kardeşi ile yaptığı telefon görüşmeleri sonrasında kendilerini sürekli kız kardeşlerinin PKK'nın elinden kurtarılması için arayan İçişleri Bakanlığı koordinesindeki Jandarma Genel Komutanlığı'nın ikna timiyle irtibat kurdu. Jandarma ekipleri, ağabeyinin yanında genç kız ile telefon görüşmesi yaptı. Daha sonra örgüt üyesi ile sürekli görüşmeler gerçekleştiren Jandarma ikna timi, kurtarma operasyonuna başladı. Örgüt üyesi genç kızın gece nöbetteyken kaçmasının planı yapıldıktan sonra karadan ve havadan harekete geçildi. Terör örgütü üyesinin geleceği güzergah belirlendikten sonra gerekli tedbirler alındı. Silahlı ve silahsız İHA'larda havadan örgüt üyesinin güzergahına konuşlandırıldı. Gece başlayan kaçış planı sonrasında R.B., sabah saatlerinde sınıra ulaştı.
SINIRDA AĞABEYİ VE AİLESİNE KAVUŞTU
Türkiye sınıra ulaşan R.B. jandarma ekiplerinin yanındaki ailesine kavuştu. R.B. ifadesinde, "bir gün abim telefonu Jandarma personeline verdi. O da bana korkmamam gerektiğini, beni en güvenli yollardan, sağ salim getirerek aileme kavuşturacaklarını söyledi. Ben onların yardımı ve yönlendirmesi ile bir gece nöbet esnasında kaçarak sınır hattında teslim oldum. Teslim olduğum yere abim de gelmişti. Abimi askerlerle birlikte görünce artık hiçbir çekincem de kalmamıştı. Sonra abimle uzun süre sarıldık ve bizi karakola götürdüler. Örgüte katıldığım andan itibaren, bize eğitim verenler eğer teslim olursanız Türk askeri size işkence eder, tecavüz eder, öldürür, hapisten çıkamazsınız demişlerdi. Oysa Jandarma'da tüm arkadaşlar beni öyle bir karşıladı ki ben kendimden utandım. Meğer hepsi yalanmış, söyledikleri her şey kendilerinin yaptığı şeylermiş. Ben şimdi ailemle birlikte yaşıyorum. Örgütte geçirdiğim cehennem azabı gibi 5 yıl için kader diyorum, kaderimmiş yaşadım diyorum ancak aileme çektirdiklerim, ben gittikten sonra annemin yaşadıklarını bana anlattıklarında kendimden utanıyorum"
"MAYIS AYINDA DÜNYA EVİNE GİRECEK"
İfadesinde gençlere seslenen R.B., "gençler, size örgütle ilgili anlatılan ne varsa hepsi yalan, hepsi göz boyama sakın kanmayın, anneniz babanız sizin kötülüğünüzü istemez. Örgüt bir bataklık, bir kere girince çıkması çok zor. Sakın sizi kandırmalarına müsaade etmeyin. Halen örgüt içerisinde bulunanlar, hepimize teslim olursanız devletin öldüreceği, işkence edeceği, tecavüz edeceği söylendi. Bunların hepsi yalanmış, ben bizzat yaşadım. Devlet bize aile şefkati ile yaklaşıyor, tek bir hakaret veya kötü söz duymadım. Kendi araçları ile annemi babamı alıp getirdiler sırf beni görsün diye ve bizi baş başa bıraktılar istediğiniz kadar görüşün diye. Devletin bize yaklaşımı ve tutumu karşısında insanlığımdan utandım. Şimdi köyümde yaşıyorum ve çok mutluyum. Mayıs ayında da evleneceğim. Sizde düştüğünüz bataklıktan çıkarak yeni bir hayat kurabilirsiniz"