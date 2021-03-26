SON DAKİKA | PKK'dan film gibi kaçışı İHA ve SİHA'lar görüntüledi! Artık yepyeni bir hayatı var

Şırnak'ın Cizre İlçesinde yaşayan hayvancılıkla geçimini sağlayan 10 çocuklu ailenin 14 yaşındaki kızı, ortaokulu bitirdikten sonra babası kardeşlerine bakması için liseye gitmesine karşı çıktı. Hayvancılıkla uğraştıkları için sürekli hayvanların bakımıyla ilgilenen ve ailesi tarafından evlenmesi için baskı yapılan 14 yaşındaki R.B., bir akşam vakti hayvanları sulamaya götürdüğünde yüzleri kapalı, silahlı bir grup ile karşılaştı. R.B.'nin yanına gelen eli silahlı PKK üyesi kadın, baskı ortamından kurtulacağını, dağda sözde özgürlük olduğu belirtilerek kendisini dağa götürmeye ikna etti.

ANLATTIKLARININ HEPSİ YALAN ÇIKTI

14 yaşındaki kız çocuğu yanına aldığı birkaç parça elbise ile dağa götürüldü. Eline leş gibi kokan yırtık bir üniforma ile dipçiğinin yanı kırık paslı bir silah verilen R.B., kendisini dağa götüren kadının anlattıklarının tümünün yalan olduğunu anladı. Annesi ve ailesini de özlemeye başlayan R.B. kaçış için planlar yapmaya başladı. 5 yıl örgütte kalan birlikte eğitim alan ve kaçmaya çalışan arkadaşlarının da ortadan kaybolduğun gören genç kız, esir kampından farksız olan yerden kaçmayı kafasına koydu.