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Haberler Yaşam Haberleri Ramazan ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek? Ramazan Bayramı ne zaman? İşte 2021 Diyanet takvimi!
Giriş Tarihi: 26.3.2021 09:46

, hangi tarihte idrak edilecek? Ramazan Bayramı ne zaman? İşte 2021 Diyanet takvimi!

Ramazan ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek? Ramazan Bayramı ne zaman? İşte 2021 Diyanet takvimi!

Mübarek Ramazan ayına az bir zaman kaldı. Oruç ibadetinin yerine getirileceği Ramazan ayından sonra ise Ramazan Bayramı idrak edilecek. Her yıl olduğu gibi bu yıl da iftar sofraları kurulacak ve paylaşımlar artacak. Ramazan bu yıl Nisan ayında idrak edilecek olup Ramazan Bayramı ise Mayıs ayına denk geliyor. Hicri takvime göre belirlenen dini günler her yıl miladi takvime göre 11 gün önce kutlanmaktadır. Bu bakımdan; , hangi tarihte idrak edilecek? Ramazan Bayramı ne zaman? İşte 2021 Diyanet takvimi!

Oruç ibadetinin gerçekleşeceği Ramazan ayına az bir zaman kala Ramazan ne zaman, Ramazan Bayramı ne zaman gibi pek çok önemli sorunun yanıtı sorgulanıyor. On bir ayın sultanı Ramazan ayında oruç ibadeti gerçekleştirilecek, aile ve arkadaşlarla paylaşımlar artacak. Manevi güzelliklerle ve bereketle dolu bir ay olarak bilinen Ramazan ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek? Ramazan Bayramı ne zaman? İşte 2021 Diyanet takvimi!

RAMAZAN AYI VE RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ 2021

Ramazan ayı 13 Nisan tarihinde başlayacak. Müslümanlar bu tarihten itibaren farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler. Son oruç ise 12 Mayıs'ta Ramazan Bayramı arifesinde tutulacak.

Mübarek Kadir Gecesi ise 8 Mayıs'ta idrak edilecek.

Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ VE FAZİLETİ

Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:

"Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar"

3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen dini günler takvimine göre 2021 Ramazan ayı 13 Nisan'da başlayacak. Oruç tutmak isteyen Müslümanlar 12 Nisan gecesi ilk oruç için sahura kalkacak. Ramazan ayı 12 Mayıs'ta bitecek.

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Ramazan ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek? Ramazan Bayramı ne zaman? İşte 2021 Diyanet takvimi!
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