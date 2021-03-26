SABAH yazdı aileye sahip çıkıldı! Tugay Adak için geç kalınmış vefa





Fahri ve Azime Adak'ın 2 çocuğundan biri olan Tugay Adak, 2014'ten itibaren CHP Kartepe ilçe örgütünde aktif görev aldı. 2014 yerel seçimlerinde parti bayraklarını asarken düştü. Ölümden dönen genç bir gözünü kaybetti, diğer gözünde ise yüzde 30 görme kaybı oluştu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Kocaeli yöneticileri ile Adak'ı hastanede ziyaret etti ve "Bu gencimiz için gereken ne varsa yapalım, ev alalım" dedi. Engelli kalan Adak, seçimlerde Kartepe Belediyesi'nde Meclis üyesi oldu. Ancak verilen sözler tutulmadı.