Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa'da dereye düşen yavru köpek kurtarıldı
Giriş Tarihi: 26.3.2021 17:31

'da dereye düşen yavru köpek kurtarıldı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa'da dereye düşen yavru köpek kurtarıldı

Karakoyun deresine düşen yavru köpeğin imdadına Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire ekipleri yetişti.

Şanlıurfa Karakoyun deresine düşen yavru köpeğin imdadına Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire ekipleri yetişti.

Edinilen bilgilere göre olay, Şanlıurfa karakoyun deresinde meydana geldi. İddiaya göre karakoyun deresinde köpek seslerini duyan çevredeki vatandaşlar karakoyun deresine indi. Derede yavru köpeği gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yavru köpeği çıkararak Belediye Köpek barınağına götürüldü İtfaiye ekiplerinin başarılı çalışması vatandaşlar tarafından taktir topladı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa'da dereye düşen yavru köpek kurtarıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA