Şanlıurfa'da dereye düşen yavru köpek kurtarıldı

Şanlıurfa Karakoyun deresine düşen yavru köpeğin imdadına Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire ekipleri yetişti.

Edinilen bilgilere göre olay, Şanlıurfa karakoyun deresinde meydana geldi. İddiaya göre karakoyun deresinde köpek seslerini duyan çevredeki vatandaşlar karakoyun deresine indi. Derede yavru köpeği gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yavru köpeği çıkararak Belediye Köpek barınağına götürüldü İtfaiye ekiplerinin başarılı çalışması vatandaşlar tarafından taktir topladı.