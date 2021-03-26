Senaryo Nasıl Yazılır? Başarılı Senaryo Örnekleri ile Doğru Yazılışı

Bir kişi başarılı olarak iz bırakmak için senaryo yazmak istiyorsa hayal dünyasını geliştirme yöntemi ile başlamalıdır. Ve beyninde canlandırdığı kurguya uygun karakterler yaratmalıdır. Senaryo, romandan farklı bir sistemle yazılmaktadır. Bu yüzden roman değil senaryo yazdığınızı farkına vararak senaryo yazım formatına ve sistematiğine uygun yazmalısınız. Senaryo nasıl yazılır? Konusuna değineceğiz. İşte, en başarılı senaryo örnekleri sizlerle...

SENARYO NASIL YAZILIR?

Senaryo, yazıma uygun bir format ve senaryo hazırlama tekniklerine uygun olacak bir şekilde uyarlanır ise yazdığınız senaryo başarılı olur. Kişi, başarılı bir senaryo yazmak istiyorsa ilk önce kendini bu alanda geliştirmelidir. Bunun için senaryo taktiklerine uygun olarak kendince program niteliğine göre çalışmalar yapmalıdır ki kendini bu alanda günden güne geliştirebilsin. Beyninizde canlandırdığınız kurguda yaratmış olduğunuz karakterlerin duyguları, hayatı, geçmişi ve planlarını net ve açık bir şekilde belirtmeli ve kurallar niteliğine göre uygun olarak yazmalısınız.

Senaryo yazmak ne kadar yeteneğe bağlı olsa da bunun yanında senaryo kurgusunun başarılı olması için kişinin teknik özelliklere de önem vermesi ve buna göre yazması gerekmektedir. Ve öyle bir kurgu kurmalısınız ki karşı taraf bunun gerçekliğine şüphesiz inanmalı. Eğer karşınızdakilere bu gerçekliği tattırırsanız başarılı bir senaryo yazımını elde etmiş olursunuz. Senaryo yazımında ön hazırlık yazısı olan sinopsis ilk aşamadır. Sinopsis; filmin özeti olarak geçmektedir. Ortalama bir sayfa yazılır. Yazılmış olan bu sinopsis beğenilirse ve ondan başarılı bir film çıkacağına inanılırsa devam edilir.

SENARYO HANGİ FORMATTA YAZILIR?

Senaryo normal yazım kuralları dışında kendi özgü kuralları çerçevesi içinde olan formatlar niteliğinde yazılmaktadır. Bu format iki çeşide ayrılmaktadır. Bunlar; Amerikan Format ve Fransız Format'tır. Dünya üzerinde yalnızca bu iki formata bağlı yazılmaktadır. Amerikan Format ve Fransız Formatı birbirinden biçimsel özellik bakımından farklılık göstermektedir. Formatın özüne bakacak olursak bu iki formatta senaryo anlatımına dayalıdır. Amerikan Formatı daha çok Hollywood'da kullanılmaktadır. Amerikan formatına uygun yazılan senaryoda karakterin davranışları, yaşanılan olaylar sayfayı komple kaplamaktadır. Ancak karakterler arasında gelişen diyaloglar ise mevcut sayfanın ortasında yer alır.

Fransız Formatı dünya genelinde çok yaygın değildir. Ancak Türkiye'de fazla kullanılmaktadır. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi Amerikan Formatı ve Fransız Formatının çok büyük bir farkı yoktur. Fransız Formatında ise mekanın tanıtımı gün saat vs. yerini değiştirir.

BİR FİLM SENARYOSU KAÇ SAYFA OLUR?

Ortalama olarak normal bir sinema filminin senaryosu 110 ile 120 sayfa arasında değişmektedir. Bunun nedeni de senaryoların üç perdeli olarak yazılmasıdır. Bu perdelerin oluşumu ise 30-60-30 sayfa olarak bölünerek hazırlanmaktadır. Sanat filmine ait senaryolar sinema filminin senaryolarına göre sayfa sayıları daha azdır.

SENARİST OLMAK İÇİN NE OKUNUR?

Bir kişinin senarist olması için eğitim zorunluluğu yoktur. Kişi bu bölümü okumamasına rağmen senaryoyu biçemine ve formatına uygun olarak bunun yanında da hayal dünyasını doğru kullanarak öyküsünü yazabiliyorsa eğitim aranmamaktadır. Ancak bu bölümün okulunu okuyup öğrenmek istiyorsanız birçok üniversitede senaryo yazarlığı eğitimleri sunulmaktadır. Bunun yanında Edebiyat, Radyo Televizyon ve Sinema gibi yazarlıkla ilgili bölümleri tercih ederek senaryo dersi görürsünüz.

Başarılı bir senaryo yazmak için yapılacaklar listesi:

Kendini bu alanda geliştirmek için sayısızca film izle Her format dahilinde senaryo oku Her konu hakkında fikir sahibi ol, araştır, bilgilen Kendi içinde ki özellikleri ve tutkuları keşfet İz bırakacak karakterler hayal et Sürükleyici ve karşındaki kişileri meraklandıracak hikayeler planla Yazmanı geliştirmek adına kendine program hazırla Senaryoda seçtiğin alandan emin ol (Komedi, romantik, korku vs.) Senaryo yazımına başlamadan önce taslağını çıkar Kendine ait dil belirle kelimelerini özenle seç Senaryonun en önemli parçası olan biçim konusunda kendini geliştir Sürekli diyalog kur ve yaz Her yazmanın sonunda yine yazmanın olduğu bilincine gir İyisiyle kötüsüyle her yoruma açık ol. Bu senin kendini geliştirmende bir etken olacak Senaryo, film, set, yapım alanında çevre edinmeye çalış

SENARYONUN EVRELERİ NELERDİR?

Taslak Öykü (Sinopsis)

Kafanızda canlandırdığınız senaryonun taslağını kısa özet halinde yani 1-2 sayfa şeklinde yazıya dökülmesidir. Bu evrede geniş zaman kipi kullanılır. Bu taslakta mekanlar belirtilir, karakterler anlatılır, olayın geçtiği zaman anlatılır.

Geliştirim Senaryosu (Treatment)

Taslak öyküye göre geliştirim senaryosu biraz daha uzun yazılır. Ortalama olarak 40-50 sayfa olarak yazıya dökülmelidir. Bu evre de kişiden film metni hazırlaması istenmektedir. Bu evre de ayrıca olaylar birbirine bağlanır, diyalogların önemli olanları yazılır ve geniş kipiyle yazılır.

Ayrımlama Senaryosu

Metin bu evrede çekime hazır hale gelir. Bu evrenin biçimsel öğeleri ise; sahne başlığı, görsel anlatım, kişi adı ayraç, diyaloglar, genişleme, çekim ve geçiş.

Çekim Senaryosu

Senaryo evresinin son evresidir. Film sahnesine dönüşecek olan metin hazır olarak bu evrede yer alır. Yönetmen bu evreye göre çekimi başlatır.

KISA FİLM NEDİR?

Ortalama 8 ile 15 dakika sürmektedir. Bu filmde önemli olan nokta kısa bir süre içinde tüm konunun işlenmesidir. Yaratıcılık ve yetenek önemlidir. Bunun yanında ise ses ve görüntü çekimin ardından kontrol edilmelidir.

Dizi Senaryosu

Televizyonların vazgeçilmezi olan dizinin senaryosu, kaliteli ve ilginç olmalı ki izleyicisi çok olsun. Dizi senaryosu sürdürülebilir olmalı çünkü dizinin bir bölümüne gelince tıkanma olursa seyirci sıkılır ve izlemekten vazgeçer.

KISA FİLM SENARYONU NASIL YAZILIR?

Taslak: Senaryo yazımına başlamadan önce taslağını oluşturmalısınız. Tema ve konu belirlenmelidir. Filmin özeti bu kısımda yerini almalıdır. Geniş zaman kipi kullanarak basit dil ile anlatım yapılmalıdır.

Taslak Öyküyü Geliştirmek: Bu evrede daha detaylı olarak 40-50 sayfalık bir anlatım yapılmalıdır. Bu evre de mekan ve görüntüler de yer almalıdır. Karakterlerin özellikleri belirtilir, hareketlere açıklık getirilir.

Senaryo yazma kısmı bölüm, ayrım, sahne ve çekim olarak ayrılır. Bölüm kısmında öykünün başlangıcı ve sonu yer alır. Ayrım kısmında 25-30 ortalamasında ayrım söz konusudur. Sahne kısmında dekor ve kamera açıları ön planda olur. Bu kısımda birçok görüntü meydana gelir. Çekim kısmında ise kameranın hiç durmadan çekim yapmasıdır. Ardından çekilen görüntüler kurguya gider.