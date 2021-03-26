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Haberler Yaşam Haberleri Sevgilisinin beyzbol sopasıyla saldırdığı genç kadının vücudunda morluklar oluştu kolu kırıldı
Giriş Tarihi: 27.3.2021 00:28 Son Güncelleme: 27.3.2021 00:36

Sevgilisinin beyzbol sopasıyla saldırdığı genç kadının vücudunda morluklar oluştu kolu kırıldı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Sevgilisinin beyzbol sopasıyla saldırdığı genç kadının vücudunda morluklar oluştu kolu kırıldı

’de 24 yaşındaki ., sosyal medyadan çocukluk arkadaşının fotoğrafını beğendi diye sevgilisi 26 yaşındaki , tarafından önce tokatla sonrasında ise beyzbol sopasıyla feci şekilde darp edildi. Genç kadının vücudunda morluklar oluşurken kırılan kolu alçıya alındı.

İstanbul'da yaşayan Zeynep Ç., (24) çalışmak için 4 yıl önce İzmir'e gitti. Burada 1.5 yıl önce 26 yaşındaki Berk Ö. İle tanışan Çetinkaya, sevgili oldu. Salı akşamı, Zeynep Ç., sosyal medya hesabından çocukluk arkadaşının fotoğrafını beğenince Berk Ö. Kıskançlık krizine girdi.

BEYZBOL SOPASIYLA DEHŞETİ YAŞADI

Önce Çetinkaya'ya tokat atan Berk Ö. Sonrasında ise beyzbol sopasıyla genç kadına vurmaya başladı. Aldığı darbeler sebebiyle Çetinkaya'nın vücudunda morluklar oluşurken kolu kırıldı.



KARAKOLA GİDİNCE POLİSLER AMBULANS ÇAĞIRDI

Ertesi gün, Berk Ö.'nün evden ayrılması sonrasında karakola giden Çetinkaya'nın halini gören polis ekipleri karakola ambulans çağırdı. Hastaneye giden kadın tedavi edilerek darp raporu alırken kırılan kolu alçıya alındı.

Tekrar karakola dönen genç kadın Berk Ö.'den şikayetçi oldu. Sabaha kadar karakolda kalan Çetinkaya, İzmir'deki işlemlerinin ardından İstanbul'a döndü. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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Sevgilisinin beyzbol sopasıyla saldırdığı genç kadının vücudunda morluklar oluştu kolu kırıldı
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