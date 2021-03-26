Sevgilisinin beyzbol sopasıyla saldırdığı genç kadının vücudunda morluklar oluştu kolu kırıldı

İstanbul'da yaşayan Zeynep Ç., (24) çalışmak için 4 yıl önce İzmir'e gitti. Burada 1.5 yıl önce 26 yaşındaki Berk Ö. İle tanışan Çetinkaya, sevgili oldu. Salı akşamı, Zeynep Ç., sosyal medya hesabından çocukluk arkadaşının fotoğrafını beğenince Berk Ö. Kıskançlık krizine girdi.

BEYZBOL SOPASIYLA DEHŞETİ YAŞADI

Önce Çetinkaya'ya tokat atan Berk Ö. Sonrasında ise beyzbol sopasıyla genç kadına vurmaya başladı. Aldığı darbeler sebebiyle Çetinkaya'nın vücudunda morluklar oluşurken kolu kırıldı.





KARAKOLA GİDİNCE POLİSLER AMBULANS ÇAĞIRDI



Ertesi gün, Berk Ö.'nün evden ayrılması sonrasında karakola giden Çetinkaya'nın halini gören polis ekipleri karakola ambulans çağırdı. Hastaneye giden kadın tedavi edilerek darp raporu alırken kırılan kolu alçıya alındı.

Tekrar karakola dönen genç kadın Berk Ö.'den şikayetçi oldu. Sabaha kadar karakolda kalan Çetinkaya, İzmir'deki işlemlerinin ardından İstanbul'a döndü. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.