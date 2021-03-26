Siren seslerini duydu, balkona çıktı! Doğum günü sürpriziyle karşılaştı

Adana'da 12 yaşındaki Nehir Özdemir'in doğum gününde polis abi ve ablaları sürprize imza attı. Siren sesi üzerine evlerinin balkonuna çıkıp aşağıya baktığında "İyi ki doğdun geleceğin yunusu" pankartını gören Nehir, pastasını keserken gözyaşlarına hakim olamadı. Polislere teşekkür eden Nehir, "En büyük yük hayalim yunus polisi olmak. Hayatım boyunca unutamayacağım bir doğum günü oldu, herkese çok teşekkür ederim" dedi.

AİLENİN TEK ÇOCUĞU

Merkez Seyhan İlçesi Narlıca Mahallesi'nde oturan Songül-Önder Özdemir çifti tek çocukları olan Nehir'e doğum gününde sürpriz yapmaya karar verdi. Kızlarının en büyük hayalinin yunus polisi olmak olduğunu bilen baba, Adana Emniyet Müdürlüğü'ne gitti. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri babanın isteğini Emniyet Müdürü Doğan İnci'ye ilettiler. Müdür İnci de Nehir'in doğum gününün kutlanması için talimat verdi.

DOĞUM GÜNÜ PANKARTI

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile yunuslardan oluşan ekipler hemen harekete geçti. Nehir'in oturduğu sokağa gelen ekipler üzerinde "İyi ki doğdun geleceğin yunusu" pankartını açtıktan sonra yunus ekipleri de sirenlerini çaldı. Siren sesleri üzerine ikinci kattaki evin balkonuna çıkan Nehir, kendisi için hazırlanan pankartı görünce adeta sevinçten şok geçirdi. Aşağıya inen Nehir bu kez polislerin getirdiği pastayı kendi elleriyle kesip ikram ederken sevinci görülmeye değerdi.

İSTEĞİMİZİ KIRMADILAR

Kızına sürpriz yapan polislere teşekkür eden anne Songül Özdemir, "Nehir'den önce dört çocuğum doğmadan öldü. Nehir'den sonra dünyaya gelen diğer çocuğum da 8 gün sonra yaşamını yitirdi. Nehir bizim tek evladımız. Polisliği çok seviyor. Eşim emniyete giderek yardım istemiş. Sağolsun polislerimiz bizim isteğimizi kırmadılar ve canımızdan çok sevdiğimiz kızımızın doğum gününü sürpriz yaparak kutladılar" diye konuştu.

GÖZLERİME İNANAMADIM

Polis mesleğini çok sevdiğini ve en büyük hayalinin yunus polisi olmak olduğunu ifade eden Nehir ise, "Sirenler çalınca bir olay oldu diye hemen balkona çıktım. Sağıma soluma baktığım sırada benim için hazırlanmış pankartı görünce o an gözlerime inanamadım. Hayatım boyunca unutamayacağım bir sürpriz" diyerek sevinci dile getirdi. Genç kız daha sonra yunus motosikletine binerek poz verdi.