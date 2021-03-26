Şişli’de ünlü gece kulübüne koronavirüs baskını 70 kişiye 222 bin lira ceza

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gülbahar Mahallesi Beşinci Yıl Sokak üzerinde bulunan bir gece kulübünde koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen eğlence yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. 04.00 sıralarında polis, çok sayıda ekiple birlikte mekana baskın yaptı. Baskında içinde yabancı uyruklu çok sayıda kişinin de bulunduğu 70 kişi olduğu görüldü. Baskına her hangi bir olumsuzluk yaşanmaması için baskına Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de eşlik etti.





70 KİŞİYE 222 BİN 600 LİRA PARA CEZASI



Gece kulübüne giren polis ekipleri, eğlenen kişilerin kimliklerini alarak cezai işlem uyguladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken mekanda yasağa rağmen eğlence yapan 70 kişiye kişi başı 3 bin 180 lira olmak üzere toplamda 222 bin 600 lira para cezası kesildi. Ceza kesilen kişiler, mekandan ayrıldı. Eğlenenlerden bazıları yasağı ihlal etmeleri yetmiyormuş gibi kendilerini görüntüleyen basına sataştı. Polisin araya girmesiyle şahıslar bölgeden uzaklaştırıldı.