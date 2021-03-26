Hayat Eve Sığar Uygulaması SMS ve e-Devlet ile HES kodu nasıl alınır? Adım adım HES kodu alma işlemleri!

Kontrollü sosyal hayat kapsamında, vatandaşların şehirler arası yolcuklarında, kurum ziyaretlerinde ya da bireysel iletişim gerektiren kamusal alanlarda corona virüs açısından bir risk taşıyıp taşımadığını güvenli şekilde paylaşmasına ve salgının takibine yarayan uygulama olarak bilinen Hayat Eve Sığar uygulaması kullanılmaya devam ediyor. Hayat Eve Sığar uygulaması, SMS ve e-Devlet üzerinden alınabilen HES kodu nasıl alınır? Adım adım HES kodu alma işlemleri!

HES KODU NASIL ALINIR?

HES kodu, kontrollü sosyal hayat kapsamında, vatandaşların şehirler arası yolculuklarında, kurum ziyaretlerinde ya da bireysel iletişim gerektiren kamusal alanlarda Kovid-19 açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığını güvenli şekilde paylaşmasına ve salgının takibine yarayan bir uygulama olacak.