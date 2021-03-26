Son Dakika - Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 26 Mart AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu aktif fay hatlarının bulunduğu ülkemizde son dakika deprem olayları meydana geliyor. 26 Mart günü ülkemizde ve dünyada meydana gelen son dakika deprem olaylarına ilişkin bilgi sahibi olmak isteyenler deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? sorularıyla 26 Mart AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler listesine erişmek istiyor.

26 MART AFAD - KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Yurt ve dünyada meydana gelen son dakika deprem olaylarına ilişkin sürekli olarak güncellenerek kamuoyuna duyurulan 26 Mart AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri şöyle;