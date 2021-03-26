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Giriş Tarihi: 26.3.2021 16:47 Son Güncelleme: 26.3.2021 16:56

: 'te Hintli iş insanına suikast girişimi! Susturucu silahla ofiste kurşun yağdırdı

İHA
Son dakika: Fatih'te Hintli iş insanına suikast girişimi! Susturucu silahla ofiste kurşun yağdırdı

haberine göre; 'in Sirkeci bölgesindeki bir handa kimliği belirsiz iki kişi Hintli bir iş insanına suikast girişiminde bulundu. Ofiste susturucu silahla gerçekleştirilen saldırı sonrası iş insanı ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Fatih'te, kimliği belirsiz iki kişi Hintli iş adamına suikast girişiminde bulundu. Hintli adamı ofisinde susturucu silahla vuran şahıslar, kaçarak kayıplara karıştı. İş adamının hastanede tedavisi sürüyor.

Olay, saat 11.00 sıralarında Fatih Sirkeci'deki bir handa meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen iki şahıs, pırlanta işi yapan Hintli iş adamı Divyang Racn'ın handaki ofisine geldi. Şahıslardan biri henüz bilinmeyen bir nedenle yanındaki susturucu silahla Racn'a ateş etmeye başladı. Mermilerden iki tanesi iş adamının kalçasına isabet ederken, diğeri duvara denk geldi.

Yan ofislerdekilerin olayı duymasıyla şüpheliler kaçarak uzaklaşmaya başladı. İhbar üzerine sağlık ekipleri ve çok sayıda polis sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Racn'ı ilk kontrolün ardından hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Polis ekipleri ise olay yerinde delil ve güvenlik çalışması yaptı. Yapılan incelemenin ardından polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Son dakika: Fatih'te Hintli iş insanına suikast girişimi! Susturucu silahla ofiste kurşun yağdırdı
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