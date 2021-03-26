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Giriş Tarihi: 26.3.2021 11:59 Son Güncelleme: 26.3.2021 12:08

: 'te kaçak kliniğe operasyon! 6 kişi gözaltına alındı

DHA
Son dakika: Fatih'te kaçak kliniğe operasyon! 6 kişi gözaltına alındı

haberi: 'te polis ekipleri, şüphe üzerine harekete geçti. 2. kattaki iş yerinin klinik olarak kullanıldığı belirlenince operasyon düğmesine basıldı. kaçak olarak işletilen sağlık kliniğine düzenlenen baskında 6 kişi gözaltına alındı, çok sayıda tıbbı malzeme ele geçirildi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika haberleri... Fatih Asayiş Büro Amirliği ekipleri Haseki Sultan Mahallesi'nde bir iş merkezine girip çıkan kişiler olduğunu gördü.

Şüphe üzerine binaya giren polis ekipleri 2. kattaki iş yerinin klinik olarak kullanıldığını belirledi. İçeride hastaların beklediği yine 3 farklı odada doktor olduklarını iddia eden 3 kişinin hastaları muayene ettiği görüldü.

Yapılan incelemelerde iş yerinin hiç bir izin belgesinin olmadığı, muayene yapan ve doktor olduğunu iddia eden kişilerinde diplomasının bulunmadığı tespit edildi.

Yine sözde sağlık kliniğinde çalışan temizlik görevlisi ve sekreterin kaçak çalıştıkları ortaya çıktı.

Kaçak sağlık kliniğine gelen hastaların bilgilerine başvurularak serbest bırakıldı.

İşletme sahibi ile sözde 3 doktor ve 2 çalışan gözaltına alınarak Şehremini Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Baskın anı ise polis kamerasına yansıdı.

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Son dakika: Fatih'te kaçak kliniğe operasyon! 6 kişi gözaltına alındı
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