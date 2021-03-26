Son dakika: Fırat Delikanlı vahşetinde flaş gelişme! Yeni görüntüler ortaya çıktı...

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Engin E. isimli bir engelli vatandaşı acımasızca döven Fırat K.'nın görüntüleri sosyal medyada büyük tepki topladı. Kendisinin de işitme ve konuşma engelli olduğu öğrenilen Fırat K. dün Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Ters kelepçe ile emniyete götürülen zanlının işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
FIRAT K.'NİN YENİ KAVGA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Engelli vatandaşı acımasızca darbeden Fırat K. ülke genelinde büyük tepki topladı. Polis ekiplerince yakalanan ve gözaltına alınan 'Delikanlı' lakaplı Fırat K.'nin dehşet verici şiddet görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Fırat K.'nın yine kendisi gibi engelli bir vatandaşı darbettiği görülüyor. Bir diğer görüntüde ise Fırat K.'nın da içinde olduğu bir grubun kavga görüntüleri görülüyor.
Son dakika! Yeni görüntüler ortaya çıktı! Engelli genci öldüresiye döven Fırat Kaya böyle kavga etmiş | Video
MAĞDUR GENÇ E.E. KABUS DOLU ANLARI BÖYLE ANLATMIŞTI:
Yüzde 50 engelli E.E.'nin olaydan sonra şikayetçi olduğu öğrenildi. Aynı zamanda Fırat K.'den şikayetçi olan E.E.'nin ifadesi ortaya çıktı.
E.E., ifadesinde yaşadıklarını bu sözlerle anlattı:
"Aydın'da yaşıyorum. Benim gibi işitme engelli olan Fırat'ı da Aydın'dan tanıyorum. 22 Mart günü beni cep telefonumdan aradı. İzmit'e gelmemi hediyelik eşya işi olduğunu belirtti. Ben de işsiz olduğum için kabul ettim. İzmit Otogarı'na geldiğimde iki kişi yanıma geldi. Fırat'ın kendilerini gönderdiğini söylediler, tramvaya binerek bir kafeye gittik.
Burada Fırat bekliyordu. Oturduk sohbet ettik. Sonra hediyelik eşyaları bana verdi. Ben de hemen kafe önünde satışı gerçekleştirdim. 150 lira kazandım. Fırat'la anlaşmamız yarı yarıya olacaktı.
Sonra Fırat'ın yanında bulunan aynı zamanda işitme engelli olan 4 kişiyle birlikte araçla dağ evine gittik. Toplam 6 kişiydik. Alkol aldık. Sonra ben kazancım olan yarı parayı Fırat'tan istedim. Fırat'ın yanında bulunan kişi vermiyoruz dedi. Sonra küfür etmeye başladı."
ÇIPLAK FOTOĞRAFLARIMI GÖSTERDİ
Bu sırada araya giren Fırat K.'nin kendisine yaklaşık 5 yıl önce sosyal medyada çıkan çıplak fotoğraflarını gösterdiğini söyleyen E.E.,"'Sen ne yapmaya çalışıyorsun' dedi. Ben de Fırat'a kıskanıyor musun, benim kardeşim misin bana karışıyorsun dedim. Bu sırada orada bulunanlardan biri arkamdan kafama bir şeyle vurdu.
Daha sonra hepsi bana vurmaya başladı. Hatta biri kemer çıkarıp, onla da vurmaya başladı. Kanlar içerisinde kaldım. O an fotoğraflarımı çektiler. Sonra araca bindirip otogarda indirdiler. Ancak param yoktu. Aydın'a dönemiyordum. Güvenlikçilere giderek durumu anlattım. Onlarda ambulans çağırdılar. Hastaneye götürüldüm. Sonra da polisler geldi. Diğerlerinin adlarını bilmiyorum ama Fırat K.'den şikayetçiyim" dedi.
MAĞDUR GENCİN ANNESİ KONUŞTU
Anne Şengül E., "Olaydan haberim yoktu. Bir gün sonra telefon geldi. Oğlum Engin E.'nin kanlar içinde bulunduğunu söylediler. Polisler İzmit'ten otobüse bindirdiler, Buradaki otobüs terminalden gidip, oğlumu aldım. Öldüresiye dövülen oğlumu o halde görünce deliye döndüm. Ağlayarak ağabeyinin evine getirdim. O da ağladı. Oğlumu öyle görmeye dayanamadım. Ben de bir anneyim. Hangi anne evladını böyle görmek ister. Oğlumu alıp, hastaneye gittik. Eşim de 3 ay önce yaşamını yitirdi. Oğulumu darbeden kişiler telefonla arayıp, daha önce de sözlü tacizde bulunuyorlardı. Yaşanan bu son olaydan sonra polise şikayetçi olduk" dedi.
'ÖLÜM TEHDİDİ ALDIM'
Oğlunu darp eden kişilerin kendisini de telefonla arayıp, tehdit ettiklerini ileri süren Şengül E., "Öldüreceğiz seni. Evini kurşunlayacağız' diyorlar. Kendi evimde korku içinde yaşıyorum. Cezaevinde diğer oğlumun 2 çocuğuna da ben bakıyorum. Öldürülmekten korkuyorum" diye konuştu.