Son dakika: Fırat Delikanlı vahşetinde flaş gelişme! Yeni görüntüler ortaya çıktı...

MAĞDUR GENCİN ANNESİ KONUŞTU

Anne Şengül E., "Olaydan haberim yoktu. Bir gün sonra telefon geldi. Oğlum Engin E.'nin kanlar içinde bulunduğunu söylediler. Polisler İzmit'ten otobüse bindirdiler, Buradaki otobüs terminalden gidip, oğlumu aldım. Öldüresiye dövülen oğlumu o halde görünce deliye döndüm. Ağlayarak ağabeyinin evine getirdim. O da ağladı. Oğlumu öyle görmeye dayanamadım. Ben de bir anneyim. Hangi anne evladını böyle görmek ister. Oğlumu alıp, hastaneye gittik. Eşim de 3 ay önce yaşamını yitirdi. Oğulumu darbeden kişiler telefonla arayıp, daha önce de sözlü tacizde bulunuyorlardı. Yaşanan bu son olaydan sonra polise şikayetçi olduk" dedi.