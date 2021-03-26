Son dakika: Fırat Delikanlı'dan iğrenç ifadeler! "Cinsel ilişkiye girmek istedi"

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde E. E. isimli bir engelli vatandaşı acımasızca döven Fırat Kaya'nın görüntüleri sosyal medyada büyük tepki topladı. Kendisinin de işitme ve konuşma engelli olduğu öğrenilen Fırat Kaya dün Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Ters kelepçe ile emniyete götürülen zanlının işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
FIRAT KAYA'NIN YENİ KAVGA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Engelli vatandaşı acımasızca darbeden Fırat Kaya ülke genelinde büyük tepki topladı. Polis ekiplerince yakalanan ve gözaltına alınan 'Delikanlı' lakaplı Fırat Kaya'nin dehşet verici şiddet görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Fırat Kaya''nın yine kendisi gibi engelli bir vatandaşı darbettiği görülüyor. Bir diğer görüntüde ise Fırat Kaya'nın da içinde olduğu bir grubun kavga görüntüleri görülüyor.
CİNSEL İLİŞKİYE GİRMEK İSTEDİĞİNİ İDDİA ETTİ
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan Fırat Kaya, E.E.'nin kendisiyle cinsel ilişkiye girmek istediğini iddia etti. E. E. ile M.A. aracılığıyla tanıştığını belirten Fırat Kaya, olay günü E. E.'nin İzmit'te yürüyüş yolunda anahtarlık sattığını belirterek, daha sonra 4 arkadaş birlikte alkol aldıklarını söyledi. Fırat Kaya. bu sırada E. E.'nin kendisiyle cinsel ilişkiye girmek istediğini ve tacizde bulunduğunu ileri sürerek, alkolün etkisiyle kendisini kaybederek E. E.'yi dövdüğünü, E. E.'nin telefonunu alıp görüntülerini çekerek, sosyal medya hesaplarından paylaştırdığını söyledi.
"TELEFONUNDA CİNSEL İÇERİKLİ GÖRÜNTÜLER GÖRDÜM"
M.A. ise ifadesinde, Fırat Kaya'nın E. E.'nin telefonunda cinsel içerikli görüntüler görünce tepki göstererek saldırdığını, daha hep beraber E. E.'nin yüzüne tükürdüklerini söyledi.
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Yüzde 50 engelli E.E.'nin olaydan sonra şikayetçi olduğu öğrenildi. Aynı zamanda Fırat Kaya'dan şikayetçi olan E.E.'nin ifadesi ortaya çıktı.
E.E., ifadesinde yaşadıklarını bu sözlerle anlattı:
"Aydın'da yaşıyorum. Benim gibi işitme engelli olan Fırat'ı da Aydın'dan tanıyorum. 22 Mart günü beni cep telefonumdan aradı. İzmit'e gelmemi hediyelik eşya işi olduğunu belirtti. Ben de işsiz olduğum için kabul ettim. İzmit Otogarı'na geldiğimde iki kişi yanıma geldi. Fırat'ın kendilerini gönderdiğini söylediler, tramvaya binerek bir kafeye gittik.
Burada Fırat bekliyordu. Oturduk sohbet ettik. Sonra hediyelik eşyaları bana verdi. Ben de hemen kafe önünde satışı gerçekleştirdim. 150 lira kazandım. Fırat'la anlaşmamız yarı yarıya olacaktı.
Sonra Fırat'ın yanında bulunan aynı zamanda işitme engelli olan 4 kişiyle birlikte araçla dağ evine gittik. Toplam 6 kişiydik. Alkol aldık. Sonra ben kazancım olan yarı parayı Fırat'tan istedim. Fırat'ın yanında bulunan kişi vermiyoruz dedi. Sonra küfür etmeye başladı."
ÇIPLAK FOTOĞRAFLARIMI GÖSTERDİ
Bu sırada araya giren Fırat K.'nin kendisine yaklaşık 5 yıl önce sosyal medyada çıkan çıplak fotoğraflarını gösterdiğini söyleyen E.E.,"'Sen ne yapmaya çalışıyorsun' dedi. Ben de Fırat'a kıskanıyor musun, benim kardeşim misin bana karışıyorsun dedim. Bu sırada orada bulunanlardan biri arkamdan kafama bir şeyle vurdu.
Daha sonra hepsi bana vurmaya başladı. Hatta biri kemer çıkarıp, onla da vurmaya başladı. Kanlar içerisinde kaldım. O an fotoğraflarımı çektiler. Sonra araca bindirip otogarda indirdiler. Ancak param yoktu. Aydın'a dönemiyordum. Güvenlikçilere giderek durumu anlattım. Onlarda ambulans çağırdılar. Hastaneye götürüldüm. Sonra da polisler geldi. Diğerlerinin adlarını bilmiyorum ama Fırat K.'den şikayetçiyim" dedi.
MAĞDUR GENCİN ANNESİ KONUŞTU
Anne Şengül E., "Olaydan haberim yoktu. Bir gün sonra telefon geldi. Oğlum E. E.'nin kanlar içinde bulunduğunu söylediler. Polisler İzmit'ten otobüse bindirdiler, Buradaki otobüs terminalden gidip, oğlumu aldım. Öldüresiye dövülen oğlumu o halde görünce deliye döndüm. Ağlayarak ağabeyinin evine getirdim. O da ağladı. Oğlumu öyle görmeye dayanamadım. Ben de bir anneyim. Hangi anne evladını böyle görmek ister. Oğlumu alıp, hastaneye gittik. Eşim de 3 ay önce yaşamını yitirdi. Oğulumu darbeden kişiler telefonla arayıp, daha önce de sözlü tacizde bulunuyorlardı. Yaşanan bu son olaydan sonra polise şikayetçi olduk" dedi.
'ÖLÜM TEHDİDİ ALDIM'
Oğlunu darp eden kişilerin kendisini de telefonla arayıp, tehdit ettiklerini ileri süren Şengül E., "Öldüreceğiz seni. Evini kurşunlayacağız' diyorlar. Kendi evimde korku içinde yaşıyorum. Cezaevinde diğer oğlumun 2 çocuğuna da ben bakıyorum. Öldürülmekten korkuyorum" diye konuştu.