Son dakika haberi: Katil damadın ifadesi kan dondurdu! 'Cesetlerin kokacağını anlayınca'



"MOHAMMAD ONU POLİSE İHBAR EDERSEM SHAHRAZAD'I ÖLDÜRECEĞİNİ SÖYLEDİ"

Sanık Mohammad ile evli olan maktullerin kızı Shırın Galeh Bakhtıarı savunmasında kardeşi Shahrazad ile alışverişten sonra eve döndüklerini ve eşinin çok sinirli olduğunu söyleyerek, " Eşime ne olduğunu sorduğumda suratı bembeyazdı. Annemle Mohammad'ın tartıştıklarını düşündüm. Salondayken Mohammad geldi ve anne ve babanla konuşup konuları halledeceğim dedi. Mohammad ellerim ve ayaklarımı bağlayıp gözlerimi kapattı. Kulağıma kulaklık takıp müzik açtı. Bana uyumamı söyledi. Sabah beni annemle kız kardeşimin bulunduğu odaya götürdü. İkisinin de elleri bağlıydı. Mohammad babamın yan odada uyuduğunu söyledi. Babam çok iyi bir insandı ancak kanser olunca küfür etmeye başladı. Eşime çok küfür ederdi. Mohammad, 4. günün sabahında annemi ve babamı öldürdüğünü söyledi. Ağladım bağırdım bana sessiz olmamı Shahrazad'ın bu olayı bilmediğini söyledi. Bir aylık süreçte Mohammad deli gibiydi. Ara sıra beni bağlıyor ara sıra serbest bırakıyordu. Ben Mohammad'e polise teslim olmasını söyledim. Mohammad avukat bulmadan teslim olmayacağını söyledi. Daha sonra bana anne babamı parçalayıp derin dondurucuya yerleştirdiğini söyledi. Mohammad bana onu polise ihbar etmem halinde Shahrazad'ı öldüreceğini ve intihar edeceğini söyledi. Bu sebeple dışarıya alışveriş için çıktığımda onu ihbar edemedim" dedi.



"BABAM NEFES ALAMADIĞINI SÖYLÜYORDU"

Sanık Mohammad'in anlattıklarının yalan olduğunu, anne ve babasını canından çok sevdiğini belirten sanık Shahrazad Galeh Baktıarı, "Biz alışverişten döndükten sonra Mohammad beni giysilerin ve derin dondurucuların olduğu odaya götürdü. Ağzımı ayaklarımı ellerimi bağladı. Daha sonra annemle babamın olduğu odaya beni götürdü. Elleri arkadan bağlıydı. Annemin ağlama sesini duyuyordum. Daha sonra gözlerimi bağladı, babamın konuşmasını duydum. Nefes alamadığını söylüyordu. Uzun süre bağlı kaldım. Beni gözlerim kapalı halde salona götürdü. Annem ve babamın banka şifrelerini istedi. Bilmiyorum dedim, o da bana 'Annen senin bildiğini söyledi' dedi. Beni salona getirdikten sonra başıma kulaklık taktı, son ses müzik verdi. Şifreleri vermezsen annenle babanı öldürürüm dediği için şifreleri verdim. Ardından beni annemin olduğu odaya götürdü. Annemi görmedim gözüm kapalıydı" diye konuştu.



"ARAYAN AKRABALARA ANNE VE BABAMIN KORONADAN ÖLDÜĞÜNÜ ZORLA SÖYLETTİRDİ "

2 ay 10 gün boyunca ellerinin sürekli bağlı kaldığını anlatan sanık Shahrazad, "Tuvalete gitmek istediğimde kendisi götürüp pantolonumu indiriyordu. Başlarda sadece peynir ekmek ya da ekmek veriyordu. Bu sürede 15 kilo verdim. Konsolosluğa gitmeden 3 hafta önce Muhammed elimi açtı. Annenle babanı öldürdüm teslim olacağım dedi. Ağlamaya başlayınca gürültü yapmamamı, yaparsam eğer beni ve Shırın'i öldüreceğini söyledi. O zamana kadar Shırın bana bu olaydan hiç bahsetmedi. Ağlayınca Shırın yanıma geldi. Muhammed beni öldüreceğini söylediği için bana olayı anlatmadığını söyledi. Shırın'e de ağlamamasını söyleyerek, benim boynumda bağlı olan plastik kelepçeyi çekerek beni biraz boğdu. Ağlamaya devam edersem 'son sözlerini söyle yoksa seni de öldürürüm' dedi. Muhammed odaya ses kayıt cihazı ve kamera yerleştirdiği için Shırın ile konuşma fırsatım olmadı. Arayan akrabalara annem ve babamın koronadan öldüğünü zorla söylettirdi. Muhammed hakkında anne ve babamı öldürmesinden dolayı şikayetçiyim " dedi. Mahkeme heyeti, Şirin müdafinin şikayetçi olarak davaya katılmasının reddine karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.



İDDİANAME

Esenyurt'ta, kayınpederi ile kayınvalidesini öldürdükten sonra cesetlerini parçalayıp derin dondurucuda saklayan İran uyruklu Mohammad Khodarahmi(35) hakkında canavarca hisle veya eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. iddianamede ölenlerin kızları olan Shırın Galeh Bakhtıarı(40) ve Shahrazad Galeh Baktıarı'nın de(39) cinayette parmaklarının olduğu gerekçesiyle 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisleri talep edildi. İran İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu 12 Mayıs 2020 tarihinde Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bir ihbarda bulundu. İhbarda Mohammad Khodarahmi'nin kayınvalidesi Fatemeh Alıdadıshamsabadı(63) ve kayınpederi Sıavash Galeh Bakhtırı'yi(70) 3 ay önce Esenyurt'ta kaldığı evde öldürdüğünü ve cesetleri parçalara bölerek buzluğa koyduğunu beyan ettiği belirtildi. Kayınpederini 10 Şubat günü, kayınvalidesini ise 11 Şubat günü ellerini ve ağızlarını plastik kelepçe ve koli bandıyla bantlayıp boğarak öldürdüğünü, olayı iki hafta önce kafasında tasarladığını anlattı.Üç şüpheli de 14 Mayıs 2020 tarihinde tutuklanırken 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

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