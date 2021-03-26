Son dakika haberi | Meteroloji kar yağışı için il il uyardı! Kar kalınlığı 40 CM'ye ulaşacak...

Son dakika haberi... Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı geldi. Meteoroloji yurdun belli bölgelerinde karla karışık yağmur ve kar beklendiği bildirdi. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor." denildi.
KAR KALINLIĞI 40 CM'YE ULAŞACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yurdun doğu kesimlerde görülmesi öngörülen kar yağışının Erzincan, Erzurum, Ağrı, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak'ın doğusu, Van'ın güney kesimleri, Erciş, Muradiye ve Çaldıran ilçeleri ile Elazığ, Diyarbakır, Batman ve Siirt illerinin yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun (8-20 cm, yükseklerinde 20-40 cm) olması bekleniyor.
METEOROLOJİ'DEN UYARI GELDİ
Kuvvetli kar yağışının cumartesi sabah saatlerinde Doğu Anadolu'nun batısında, zamanla diğer kesimlerde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA ŞU ŞEKİLDE
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 9°C
Çok bulutlu, doğusu yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
KIRKLARELİ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 8°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 12°C
Parçalı bulutlu
MANİSA °C, 12°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 10°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz'de güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri ile zamanla il geneli aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 15°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 12°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 6°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, doğu kesimleri ile öğle saatlerinden sonra Eskişehir, Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 2°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı
ÇANKIRI °C, 3°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 2°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı
KONYA °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Zonguldak, Düzce, Bartın ve Karabük ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
BOLU °C, 1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
DÜZCE °C, 5°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
KASTAMONU °C, 3°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarında yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunmaktadır.
AMASYA °C, 7°C
Çok bulutlu
ARTVİN °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN °C, 9°C
Çok bulutlu
TRABZON °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ve batı kesimleri ile Erzurum'un güneyi ve Ağrı çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
HAKKARİ °C, 5°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
KARS °C, 3°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
VAN °C, 5°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, sabah saatlerinde kuzey kesimlerinin yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey ve doğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
GAZİANTEP °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ŞANLIURFA °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DENİZLERDE HAVA
Orta Karadeniz ile Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu; Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatı, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda 5 ila 7, akşam 2 ila 4, doğusu 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğu, batısı ile akşam geneli batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, batısı ile akşam geneli 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Orta Karadeniz'de 2,0 ila 3,0m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Çok bulutlu, doğusu aralıklı yağmurlu; Rüzgar: Batı ve kuzeybatı, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5 zamanla 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı bulutlu,; Rüzgar: Kuzey Ege'de batı ve kuzeybatı, akşam doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Güney Ege'nin güneyinde yer yer 2,5m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, doğusu ile zamanla geneli 4 ila 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatı, öğle saatlerinde kuzeybatı, doğusu kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam doğusu 5 kuvvetinde; Dalga: 2,0 ila 3,0m, zamanla 1,5 ila 2,5m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı; Rüzgar: Batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, zamanla 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, yarın zamanla 0,5 ila 0,75m; Görüş: İyi, yağış anında orta.