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Haberler Yaşam Haberleri Son dakika haberi | Meteroloji kar yağışı için il il uyardı! Kar kalınlığı 40 CM'ye ulaşacak...
Giriş Tarihi: 26.3.2021 11:35 Son Güncelleme: 26.3.2021 11:38

haberi | Meteroloji için il il uyardı! kalınlığı 40 CM'ye ulaşacak...

AJANSLAR
Son dakika haberi | Meteroloji kar yağışı için il il uyardı! Kar kalınlığı 40 CM'ye ulaşacak...

haberi: Türkiye'nin genelinde hava mevsim normallerinin altında seyrediyor. 'da 2 gün şiddetli bir şekilde kendini gösterirken; bugün yaptığı son dakika açıklaması ile bazı iller için yine yağışı uyarısında bulundu. Meteoroloji, "Kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara ve yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli dik yamaçlarda çığ riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor." dedi.

Son dakika haberi... Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı geldi. Meteoroloji yurdun belli bölgelerinde karla karışık yağmur ve kar beklendiği bildirdi. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor." denildi.

KAR KALINLIĞI 40 CM'YE ULAŞACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yurdun doğu kesimlerde görülmesi öngörülen kar yağışının Erzincan, Erzurum, Ağrı, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak'ın doğusu, Van'ın güney kesimleri, Erciş, Muradiye ve Çaldıran ilçeleri ile Elazığ, Diyarbakır, Batman ve Siirt illerinin yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun (8-20 cm, yükseklerinde 20-40 cm) olması bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN UYARI GELDİ

Kuvvetli kar yağışının cumartesi sabah saatlerinde Doğu Anadolu'nun batısında, zamanla diğer kesimlerde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA ŞU ŞEKİLDE

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 9°C

Çok bulutlu, doğusu yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 8°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 12°C

Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 12°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 10°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz'de güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri ile zamanla il geneli aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 15°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 12°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 6°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, doğu kesimleri ile öğle saatlerinden sonra Eskişehir, Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 2°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı

ÇANKIRI °C, 3°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 2°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı

KONYA °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Zonguldak, Düzce, Bartın ve Karabük ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

BOLU °C, 1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 5°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarında yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunmaktadır.

AMASYA °C, 7°C

Çok bulutlu

ARTVİN °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 9°C

Çok bulutlu

TRABZON °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ve batı kesimleri ile Erzurum'un güneyi ve Ağrı çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAKKARİ °C, 5°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

VAN °C, 5°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, sabah saatlerinde kuzey kesimlerinin yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey ve doğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

GAZİANTEP °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA

Orta Karadeniz ile Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu; Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatı, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda 5 ila 7, akşam 2 ila 4, doğusu 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğu, batısı ile akşam geneli batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, batısı ile akşam geneli 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Orta Karadeniz'de 2,0 ila 3,0m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Çok bulutlu, doğusu aralıklı yağmurlu; Rüzgar: Batı ve kuzeybatı, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5 zamanla 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı bulutlu,; Rüzgar: Kuzey Ege'de batı ve kuzeybatı, akşam doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Güney Ege'nin güneyinde yer yer 2,5m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, doğusu ile zamanla geneli 4 ila 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatı, öğle saatlerinde kuzeybatı, doğusu kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam doğusu 5 kuvvetinde; Dalga: 2,0 ila 3,0m, zamanla 1,5 ila 2,5m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı; Rüzgar: Batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, zamanla 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, yarın zamanla 0,5 ila 0,75m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

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Son dakika haberi | Meteroloji kar yağışı için il il uyardı! Kar kalınlığı 40 CM'ye ulaşacak...
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