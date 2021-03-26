Son dakika haberi | Meteroloji kar yağışı için il il uyardı! Kar kalınlığı 40 CM'ye ulaşacak...

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Zonguldak, Düzce, Bartın ve Karabük ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

BOLU °C, 1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 5°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.