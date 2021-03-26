Son dakika: İstanbul'da feci olay! "Lastiği Muahmmed'in kafasının üzerinde durdu"

7 yaşındaki Suriye uyruklu Mohammed Alhabid, arkadaşlarıyla oyun oynamak için evinin önündeki sokağa indi. Arkadaşlarının bulunduğu kaldırıma geçmek isteyen minik Mohammed, park halindeki araçların arasından geçerek yola atıldı.
Bu esnada seyir halinde bulunan 07 ALZ 377 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü, park halindeki araçların arasında yola atlayan Mohammed'i fark edemedi.
METRELER SONRA FARK ETTİ
KAFASI EZİLDİ
KUCAĞIMDA GETİRDİM
İstanbul Bağcılar'da 7 yaşındaki Muhammed'in otomobilin altında kalarak öldüğü kaza kamerada!