Son dakika: İstanbul'da feci olay! "Lastiği Muahmmed'in kafasının üzerinde durdu"

İstanbul'da dikkatsiz sürücüler minik bedenlerin sonu olmaya devam ediyor. Dün Sultangazi'de dikkatsiz bir kamyon sürücüsü 9 yaşındaki Yazan Arufa'yı fark etmeyerek minik çocuğun üzerinden geçmiş ve feci şekilde can vermesine sebep olmuştu. Benzeri bir olay da İstanbul'un Bağcılar ilçesine bağlı 15 Temmuz Mahallesi 1490 Sokak üzerinde 23 Mart Salı günü saat 08.20 sıralarında meydana geldi.