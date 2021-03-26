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Giriş Tarihi: 26.3.2021 09:03 Son Güncelleme: 26.3.2021 09:12

Son dakika: 'de tüyler ürperten olay! Ormanda bir kadına ait kafatası ve kemikler bulundu

DHA
Son dakika: İzmir'de tüyler ürperten olay! Ormanda bir kadına ait kafatası ve kemikler bulundu

Son dakika haberi: 'in Bornova ilçesinde bir vatandaş tarafından ormanlık alanda kafatası ve kaburgaya ait kemik parçaları buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede kemiklerin bir kadına ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Çamlıkule Mahallesi Şahin Tepesi mevkiinde, bir vatandaş ormanlık alanda kemik parçalarının olduğunu fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen polis, kemik parçalarının bulunduğu noktaya şerit çekti.

İddiaya göre, yapılan ilk incelemede kemik parçalarının bir kadına ait olabileceği değerlendirildi.

KAFATASI VE KABURGA BULUNDU

İzmir Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şubesi ekipleri, kemiklerin bulunduğu noktada geniş çaplı bir inceleme yaptı. Bulunan kemik parçalarının kafatası ve kaburgaya ait olduğu öğrenilirken, savcının incelemesinin ardından kemik parçaları İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

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Son dakika: İzmir'de tüyler ürperten olay! Ormanda bir kadına ait kafatası ve kemikler bulundu
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