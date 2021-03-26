Son dakika: Köpeği iple çeken kadın sürücüden akılalmaz savunma

Çok sevdiğimiz köpeği korumak amaçlı, ilerideki bir mezbahanın oraya götürerek bakmak istedik. Otomobilin bagajına koymak istedik ama girmedi. Biz de çok zayıf bir iple köpeği otomobilin arkasına bağladım. Herhangi bir zorlama olmadı. Zorlasak ip kopacak şekildeydi. Otomobili birinci viteste ağır ağır sürüyordum. Köpeği götüreceğim mesafe ise 350 metre ancak uzaklıktaydı. Oraya bırakarak ekmeğini de verdik. Bizi çekenler ise evden çıktığımız bile gördüler. Aradan bir süre sonra da köpek eve geriye döndü. Eve gelen veterinerlerin kontrolünde herhangi bir eziyete rastlanmadı. Hayvanlara eziyet edecek hiçbir şey yapmadım" dedi.