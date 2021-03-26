Son Dakika! Meteoroloji uzmanı uyardı: Çöl tozu tüm atmosferi etkisi altına alacak!

Meteoroloji yarın için önemli bir uyarıda bulundu. Özellikle Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun doğusunda atmosferde olabilecek çöl tozu ile ilgili önemli bir uyarı geldi.

ÇÖL TOZU UYARISI YAPILDI

Peki bu çöl tozu hangi bölgelerde etkili olacak? Ne kadar sürecek ve nelere dikkat edilmeli? Tüm bu soruların cevaplarını İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Deniz Demirhan, sabah.com.tr için yanıtladı.

YARIN SABAH 9'DA ETKİLİ OLACAK

Meteroroloji uzmanı Denizhan, yarın sabah 9'a kadar Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun doğusunda meydana gelecek çöl tozu konusunda uyardı.

"ÇAMUR YAĞABİLİR"

Uzman, "Gece boyunca çöl tozu olacak atmosferde. Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun doğusu etkilenecek. Güneydoğu Anadolu'da bu gece yağmur yağması bekleniyor, ancak yağmur beklenen bölgelerde çamur yağabilir." diye konuştu.