Son Dakika! Meteoroloji uzmanı uyardı: Çöl tozu tüm atmosferi etkisi altına alacak!

Meteoroloji yarın için önemli bir uyarıda bulundu. Özellikle Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun doğusunda atmosferde olabilecek çöl tozu ile ilgili önemli bir uyarı geldi.
ÇÖL TOZU UYARISI YAPILDI
Peki bu çöl tozu hangi bölgelerde etkili olacak? Ne kadar sürecek ve nelere dikkat edilmeli? Tüm bu soruların cevaplarını İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Deniz Demirhan, sabah.com.tr için yanıtladı.
YARIN SABAH 9'DA ETKİLİ OLACAK
Meteroroloji uzmanı Denizhan, yarın sabah 9'a kadar Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun doğusunda meydana gelecek çöl tozu konusunda uyardı.
"ÇAMUR YAĞABİLİR"
Uzman, "Gece boyunca çöl tozu olacak atmosferde. Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun doğusu etkilenecek. Güneydoğu Anadolu'da bu gece yağmur yağması bekleniyor, ancak yağmur beklenen bölgelerde çamur yağabilir." diye konuştu.
"SOLUM YOLLARINDA TAHRİŞ, GÖZLERDE KIZARIKLIĞA NEDEN OLABİLİR"
Ayrıca Denizhan, solunum sıkıntısı çeken kişileri de uyararak, "Kar yağan bölgelerde kar içinde toz da bulunacaktır. Atmosferde yoğun toz olacağı için solunum yollarının tahriş olması, gözlerde kızarıklık ve yanma meydana gelebilir." İfadelerini kullandı.
ÇÖL TOZU NEDİR? NEDEN OLUŞUR?
Toz taşınımı, Dünya ekosistemi için büyük önem taşımaktadır. Türkiye ve çevresindeki çöl (Sahra, Arabistan gibi) ve yarı-kurak alanlardan kalkan toz aerosollerin taşınması, iklim, kara ve deniz ekosistemleri ile insan faaliyetleri ve sağlığı açısından büyük öneme sahiptir. Toz taşınımının temel nedeni, kuraklık ve çölleşme olarak belirtilmektedir.
Dünyadaki başlıca toz kaynak alanları Afrika (Sahra çölü), Asya (Gobi ve Taklamakan), Arabistan Yarımadası, Güney Amerika ile Avustralya'da bulunan çöllerdir. Çöllerden kalkan tozlar, atmosferin üst tabakalarına yükselerek uzun mesafeler kat etmektedir.
Göreceli olarak daha büyük olan toz parçacıkları, kaynak alanlarının yakınlarında çökerken, küçük olanlar ise binlerce kilometre yol kat edebilmektedir.
5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
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