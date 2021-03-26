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Giriş Tarihi: 26.3.2021 12:00 Son Güncelleme: 26.3.2021 12:56

Son dakika: 'da sıcak saatler! Silahlı saldırgan 3 kişiyi rehin aldı...

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Son dakika: Diyarbakır'da sıcak saatler! Silahlı saldırgan 3 kişiyi rehin aldı...

Son dakika haberler... -Elazığ karayolu üzerindeki binada biri kadın 2 kişiyi rehin alan şüpheli, Polis Özel Harekat timlerince etkisiz hale getirildi.

Diyarbakır-Elazığ karayolu üzerindeki yer alan Memur Sen TOKİ'de 24 nolu binada bir kişi, biri kadın 2 kişiyi rehin aldı. Silahlı kişiyi önce polis ikna etmeye çalıştı.

İkna olmayan saldırganı etkisiz hale getirmek ve rehineleri kurtarmak için devreye Polis Özel Harekat Timleri girdi.

Özel timler tarafından yapılan rehine kurtarma operasyonunda 2 kişi kurtarılırken, saldırgan etkisiz hale getirildi.

Yaralanan 3 kişi bölgede bekletilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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Son dakika: Diyarbakır'da sıcak saatler! Silahlı saldırgan 3 kişiyi rehin aldı...
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